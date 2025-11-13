Рейтинг выше, чем у половины хитов Netflix: 5 сериалов на реальных событиях, которые впечатляют даже скептиков

Иногда самые сильные сериалы — это не выдумка авторов, а истории, которые действительно случились.

Крупные расследования, громкие судебные дела, вражда знаменитостей или реальные методики ФБР: эти проекты взяли фактуру из жизни и получили на IMDb оценки выше, чем у многих нашумевших хитов. Собрали пять самых рейтинговых.

«Охотник за разумом» (2017)

IMDb 8.6

Сериал основан на книге агента ФБР Джона Дугласа «Охотники за умами». Именно его интервью с серийными преступниками заложили основы криминальной психологии. Проект подробно показывает, как формировались методы, которые позже стали учебниками для профайлеров.

«Вражда» (2017)

IMDb 8.5

История о закулисном конфликте между Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд — одном из самых громких в Голливуде. Авторы показывают не только личную драму актрис, но и индустрию, которая годами использовала их соперничество ради рейтингов и публикаций.

«Американская история преступлений» (2016)

IMDb 8.4

Антология, в которой каждый сезон посвящён одному реальному делу. От дела О. Дж. Симпсона до убийства Версаче — создатели подробно раскрывают, как медиа, юристы и свидетели меняют ход расследования не меньше улик.

«Невозможно поверить» (2019)

IMDb 8.4

Мини-сериал основан на журналистском расследовании о деле девушки, которую убедили отказаться от заявления о насилии. История показывает, как разные подходы двух отделов полиции привели к перелому и задержанию преступника.

«Пять дней после катастрофы» (2022)

IMDb 8.2

Драма о событиях после техногенной катастрофы на атомной электростанции в Японии. В центре — сотрудники служб, решения которых в первые часы определили последствия для тысяч людей. Это рассказ о человеческой ответственности, а не только о масштабе трагедии.:

