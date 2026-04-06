Русский English
Сезоны «Очень странных дел» от лучшего к худшему: мнение Одиннадцать

6 апреля 2026 07:00
Давайте разберемся, почему актриса сделала такой выбор.

Милли Бобби Браун, сыгравшая Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», поделилась личным рейтингом всех сезонов проекта. Ее выбор оказался неожиданным — один из самых обсуждаемых сезонов оказался на последнем месте.

Актриса рассказала о своих предпочтениях в интервью Vanity Fair. При этом коллеги Браун по сериалу сразу заявили, что не согласны с ее мнением, и даже вступили в дружеский спор.

Первый сезон остался любимым

На первое место Милли Бобби Браун поставила первый сезон «Очень странных дел». По словам актрисы, он вызывает у нее сильную ностальгию и связан с самым важным периодом ее жизни.

Именно с этого сезона началась ее карьера и мировая популярность. Поэтому первый сезон, по признанию актрисы, остается для нее особенно ценным и эмоциональным.

Пятый сезон стал главным сюрпризом

На втором месте оказался пятый сезон. Милли Бобби Браун отметила, что он выделяется атмосферой, визуальным стилем и развитием сюжета.

Актриса призналась, что этот сезон понравился ей почти так же сильно, как и первый. По ее словам, он получился особенно масштабным и эмоциональным.

Второй сезон оказался на последнем месте

Самым неожиданным стал выбор последнего места. Второй сезон оказался в конце рейтинга актрисы.

Милли Бобби Браун объяснила это просто: она хуже всего его помнит. При этом актриса добавила: «Все ненавидят седьмую серию», имея в виду эпизод The Lost Sister, который часто критикуют зрители.

Рейтинг Милли Бобби Браун

По итогам интервью рейтинг актрисы выглядит так:

  1. Первый сезон
  2. Пятый сезон
  3. Третий сезон
  4. Четвертый сезон
  5. Второй сезон

Такой выбор удивил фанатов, ведь многие зрители считают второй сезон одним из самых важных для развития истории. Но именно это и делает обсуждение «Очень странных дел» таким живым даже спустя годы после выхода сериала.

Анастасия Луковникова
