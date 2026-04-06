Сезоны «Очень странных дел» от лучшего к худшему: мнение Одиннадцать

Милли Бобби Браун, сыгравшая Одиннадцать в сериале «Очень странные дела», поделилась личным рейтингом всех сезонов проекта. Ее выбор оказался неожиданным — один из самых обсуждаемых сезонов оказался на последнем месте.

Актриса рассказала о своих предпочтениях в интервью Vanity Fair. При этом коллеги Браун по сериалу сразу заявили, что не согласны с ее мнением, и даже вступили в дружеский спор.

Первый сезон остался любимым

На первое место Милли Бобби Браун поставила первый сезон «Очень странных дел». По словам актрисы, он вызывает у нее сильную ностальгию и связан с самым важным периодом ее жизни.

Именно с этого сезона началась ее карьера и мировая популярность. Поэтому первый сезон, по признанию актрисы, остается для нее особенно ценным и эмоциональным.

Пятый сезон стал главным сюрпризом

На втором месте оказался пятый сезон. Милли Бобби Браун отметила, что он выделяется атмосферой, визуальным стилем и развитием сюжета.

Актриса призналась, что этот сезон понравился ей почти так же сильно, как и первый. По ее словам, он получился особенно масштабным и эмоциональным.

Второй сезон оказался на последнем месте

Самым неожиданным стал выбор последнего места. Второй сезон оказался в конце рейтинга актрисы.

Милли Бобби Браун объяснила это просто: она хуже всего его помнит. При этом актриса добавила: «Все ненавидят седьмую серию», имея в виду эпизод The Lost Sister, который часто критикуют зрители.

Рейтинг Милли Бобби Браун

По итогам интервью рейтинг актрисы выглядит так:

Первый сезон Пятый сезон Третий сезон Четвертый сезон Второй сезон

Такой выбор удивил фанатов, ведь многие зрители считают второй сезон одним из самых важных для развития истории. Но именно это и делает обсуждение «Очень странных дел» таким живым даже спустя годы после выхода сериала.