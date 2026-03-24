Рейтинг почти как у «Первого отдела»: этот сериал НТВ очень люблю — и детектив, и любовная драма

НТВ славится сериалами в детективном жанре, однако среди всего изобилия нередко бывают истории с прекрасной романтической линией. Например, сериал «Наше счастливое завтра».

О чем сериал

Пётр Луговой (Илья Носков) — простой, но талантливый парень из бедной семьи. В Ленинграде он знакомится со студенткой-журналисткой Марианной Станкевич (Ольга Павловец), и это меняет его жизнь. Чтобы завоевать её, Луговой идёт в подпольный бизнес и становится цеховиком. Марианна происходит из приличной семьи, мечтает о карьере журналистки и безответно любит международного репортёра Александра Переверзева (Кирилл Рубцов). Позже она выходит замуж за физика Владлена Хромова (Андрей Некрасов). Валентин Козырев (Евгений Миллер), который хотел стать пианистом, становится карманником и всё глубже погружается в преступный мир, связавшись с бандой Мельникова (Алексей Серебряков). Ольга Кленовская (Мария Луговая) после семейной трагедии идёт работать в ОБХСС, успешно раскрывает хищения и стремится свести счёты с Луговым. Жизненные пути этих героев неожиданно пересекаются, полностью меняя их жизнь.

Почему стоит посмотреть

Прежде всего, сериал цепляет интересной любовной линией. Одержимость Лугового Марианной неожиданно перерастет в красивую любовную историю. Спойлерить не будем, но трагедии здесь не избежать. Трудный путь Лугового к мечте держит в напряжении все 16 серий. Фильм раскрывает малоосвещенную тему «цеховиков» — людей, создававших подпольное производство товаров, что придает сюжету уникальность.