Рейтинг КП — 8,3, а на Иви и вовсе — 9,2: эту дораму вы точно досмотрите до конца — всего 8 серий, которые цепляют хлеще «Игры в кальмара»

Рейтинг КП — 8,3, а на Иви и вовсе — 9,2: эту дораму вы точно досмотрите до конца — всего 8 серий, которые цепляют хлеще «Игры в кальмара»

3 сентября 2025 16:40
Кадр из сериала «Бандит, ставший старшеклассником»

Идеальный броманс и щепотка мистики.

Если не знаете, что посмотреть вот отличный вариант: дорама «Бандит, ставший старшеклассником». Этот свежий южнокорейский сериал 2024 года состоит всего из 8 серий по 50 минут каждая и станет отличным выбором как для взрослых, так и для школьников. Тут как раз раскрываются важные темы отношений, буллинга и защиты, что делает ее близкой и понятной для самых разных зрителей.

О чем сериал

История рассказывает о 47-летнем гангстере Ким Дык-Пале, который всю жизнь мечтал получить образование, но жизненные обстоятельства мешали. Однажды он умирает, спасая старшеклассника, и просыпается в его теле — он оказывается буквально «заперт» внутри школьника Сон И-хёна, который страдал от жестоких издевательств сверстников.

Теперь Ким Дык-Пал входит в жестокий подростковый мир, где учится выживать и наводить порядок — с помощью своих бандитских навыков и житейской хитрости. Это мощная история взросления, борющаяся бросить свет на проблемы буллинга, семьи и личной силы.

Почему стоит посмотреть

Сериал получает высокий балл за динамичный сюжет, который не отпускает до финала. Несмотря на то, что сюжет нельзя назвать непредсказуемым, он держит внимание за счёт жизненных деталей, убедительной игры актеров и продуманного развития персонажей. Главную роль — как взрослого мафиози и подростка — шедеврально исполнил Юн Чхан-ён, который смог передать внутренний конфликт героя и его трансформацию.

Особая сильная сторона — это броманс между главными героями, полное взаимопонимания и поддержки, что редкость для такого жанра. Сцены дружбы, взаимопомощи, а порой и жестких разборок между ребятами заставляют переживать за каждого из них. Дорама не про романтику, а про настоящее мужское братство, доведенное до слез.

Итог

Если хочется посмотреть что-то качественное, с яркими характерами и душой — «Бандит, ставший старшеклассником» отличный выбор. Это история не только о борьбе с внешними врагами, но и внутренними демонами, о надежде и силе изменить свою судьбу, несмотря на обстоятельства (и да. Лично для меня эта дорама оказалась даже интереснее «Игры в кальмара», что удивительно. Ведь я люблю киноленты про выживание).

Всего восемь серий — идеальный формат для тех, кто ценит качественный сюжет и мощные эмоции без лишней затянутости и пафоса. На Иви рейтинг 9,2 из 10, а на Кинопоиске 8,3, что говорит о прекрасном качестве киноленты.

Это именно тот сериал, который стоит взять на вечер, если хочется чего-то настоящего, живого и трогательного. Потому что иногда настоящие друзья появляются именно там, где никто их не ждет.

Фото: Кадр из сериала «Бандит, ставший старшеклассником»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
