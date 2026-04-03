Рейтинг даже больше, чем у «Невского»: эти три российских сериала можно пересматривать тысячу раз — роскошные детективы

Российские детективные сериалы привлекают всё больше зрителей и по качеству уже часто не уступают зарубежным проектам. Мы отобрали несколько сериалов с высокими оценками, которые стоит посмотреть — риск разочароваться в них невелик.

В подборке — «Комитет», «Шифр» и «Пилигрим». Все три проекта получили положительные оценки на популярных платформах.

«Комитет»

Один из лидеров по рейтингам. «Кинопоиск» оценивает сериал в 8,6 балла, он занимает 26-е место в топ-250. На IVI у проекта 8,9 балла. Сюжет разворачивается вокруг трёх друзей из Ленинградского управления КГБ. Их служба и судьбы пересекаются на протяжении почти сорока лет — с конца 1960-х до распада СССР. Каждый пришёл в органы по-своему: Дмитрий Васильев — сын генерала, Павел Иванов — бывший боец, Владимир Наумов — ради любви. Героям предстоят опасные операции, предательства и личные утраты на фоне крупных исторических событий — от Афганистана до лихих 90-х.

«Шифр»

На «Кинопоиске» у сериала 8,4 балла, он на 73-м месте в топ-250. На IVI рейтинг — 8,9. Действие начинается в Москве в 1956 году, когда четыре подруги, бывшие бойцы спецотдела ГРУ, снова собираются вместе. Через одиннадцать лет после войны они объединяются, чтобы помогать следствию в самых сложных делах. Каждая из женщин обладает даром аналитика. Их работа опасна и ставит под удар семьи. Преступления, с которыми они сталкиваются, часто угрожают не только отдельным людям, но и безопасности страны.

«Пилигрим»

Этот сериал замыкает наш список, но не уступает по драматизму. На Кинопоиске у сериала 7,8 балла, он на 199-м месте в топ-250. На Okko рейтинг — 8,2, на IVI — 8,4. Главный герой Олег Рубцов, прозванный «Пилигрим», раньше служил в секретном подразделении 0-18. Его отряд выполнял самые трудные и скрытые операции. После предательства большинство бойцов погибает. Олегу удаётся выжить, и он вынужден скрываться с женой. Теперь перед ним цель — найти предателя и отомстить.

У первых двух сериалов рейтинг гораздо выше популярного «Невского», у которого на «Кинопоиске» — 7,8.