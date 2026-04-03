Рейтинг даже больше, чем у «Невского»: эти три российских сериала можно пересматривать тысячу раз — роскошные детективы

3 апреля 2026 19:06
Кадры из сериалов «Комитет», «Шифр», «Пилигрим»

Что посмотреть с высоким рейтингом, чтобы не разочароваться?

Российские детективные сериалы привлекают всё больше зрителей и по качеству уже часто не уступают зарубежным проектам. Мы отобрали несколько сериалов с высокими оценками, которые стоит посмотреть — риск разочароваться в них невелик.

В подборке — «Комитет», «Шифр» и «Пилигрим». Все три проекта получили положительные оценки на популярных платформах.

«Комитет»

Один из лидеров по рейтингам. «Кинопоиск» оценивает сериал в 8,6 балла, он занимает 26-е место в топ-250. На IVI у проекта 8,9 балла. Сюжет разворачивается вокруг трёх друзей из Ленинградского управления КГБ. Их служба и судьбы пересекаются на протяжении почти сорока лет — с конца 1960-х до распада СССР. Каждый пришёл в органы по-своему: Дмитрий Васильев — сын генерала, Павел Иванов — бывший боец, Владимир Наумов — ради любви. Героям предстоят опасные операции, предательства и личные утраты на фоне крупных исторических событий — от Афганистана до лихих 90-х.

«Шифр»

На «Кинопоиске» у сериала 8,4 балла, он на 73-м месте в топ-250. На IVI рейтинг — 8,9. Действие начинается в Москве в 1956 году, когда четыре подруги, бывшие бойцы спецотдела ГРУ, снова собираются вместе. Через одиннадцать лет после войны они объединяются, чтобы помогать следствию в самых сложных делах. Каждая из женщин обладает даром аналитика. Их работа опасна и ставит под удар семьи. Преступления, с которыми они сталкиваются, часто угрожают не только отдельным людям, но и безопасности страны.

«Пилигрим»

Этот сериал замыкает наш список, но не уступает по драматизму. На Кинопоиске у сериала 7,8 балла, он на 199-м месте в топ-250. На Okko рейтинг — 8,2, на IVI — 8,4. Главный герой Олег Рубцов, прозванный «Пилигрим», раньше служил в секретном подразделении 0-18. Его отряд выполнял самые трудные и скрытые операции. После предательства большинство бойцов погибает. Олегу удаётся выжить, и он вынужден скрываться с женой. Теперь перед ним цель — найти предателя и отомстить.

У первых двух сериалов рейтинг гораздо выше популярного «Невского», у которого на «Кинопоиске» — 7,8.

Камилла Булгакова
Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Читать дальше 6 апреля 2026
3 качественных российских тру-крайм сериала, которые держат в напряжении до финала: в списке есть и «Фишер» 3 качественных российских тру-крайм сериала, которые держат в напряжении до финала: в списке есть и «Фишер» Читать дальше 6 апреля 2026
И рейтинги неплохие, и все серии уже вышли: 3 российских сериала 2026 года, которые можно посмотреть полностью И рейтинги неплохие, и все серии уже вышли: 3 российских сериала 2026 года, которые можно посмотреть полностью Читать дальше 5 апреля 2026
В этом сериале про 90-е Жарков даже круче, чем в «Первом отделе»: здесь еще и Устюгов — и оба шикарны В этом сериале про 90-е Жарков даже круче, чем в «Первом отделе»: здесь еще и Устюгов — и оба шикарны Читать дальше 5 апреля 2026
Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Читать дальше 5 апреля 2026
Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Читать дальше 5 апреля 2026
По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий Читать дальше 4 апреля 2026
Такой Россию мы не видели: «Князь Андрей» уходит в сторону, теперь жду сериал о женских дуэлях Такой Россию мы не видели: «Князь Андрей» уходит в сторону, теперь жду сериал о женских дуэлях Читать дальше 4 апреля 2026
В духе «Ликвидации» с Машковым: новая историческая драма, которую точно стоит посмотреть — первые два эпизода пролетели махом В духе «Ликвидации» с Машковым: новая историческая драма, которую точно стоит посмотреть — первые два эпизода пролетели махом Читать дальше 4 апреля 2026
