Рейтинг Collider: 10 лучших криминальных сериалов XXI века — 1 место заняла драма «Во все тяжкие», а остальные 9 какие?

Эти киноленты давно вышли за рамки обычных детективов.

Криминальные сериалы давно стали отдельной вселенной телевидения. Одни зрители любят мрачные полицейские драмы, другие — истории про мафию и наркокартели.

Онлайн-журнал Collider решил расставить точки над i и составил рейтинг 40 лучших криминальных сериалов XXI века. В список попали проекты разных стран и эпох, но десятка лидеров выглядит особенно любопытно.

Место Сериал Коротко о сюжете 10 «Босх» (Bosch) Полицейская драма о детективе полиции Лос-Анджелеса Гарри Босхе, который расследует сложные преступления и нередко пренебрегает правилами ради справедливости. 9 «Нарко» (Narcos) Сериал рассказывает о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре, росте наркоторговли в Колумбии в 1980-е годы и противостоянии картелей и силовиков. 8 «Подпольная империя» (Boardwalk Empire) История разворачивается в США во времена сухого закона и показывает влиятельного политика Наки Томпсона, который управляет городом и ведет незаконный бизнес. 7 «Правосудие» (Justified) Сюжет посвящен федеральному маршалу Рэйлану Гивенсу, который возвращается в родной Кентукки и борется с преступностью нестандартными методами. 6 «Фарго» (Fargo) Антологический криминальный сериал, где каждый сезон рассказывает отдельную историю с детективной интригой, черным юмором и абсурдом. 5 «Настоящий детектив» (True Detective) Криминальная антология, в которой каждый сезон посвящен новому расследованию преступления. 4 «Прослушка» (The Wire) Действие происходит в Балтиморе и показывает связь между преступным миром, полицией, политикой и городскими институтами. 3 «Шерлок» (Sherlock) Современная экранизация произведений Артура Конан Дойла, переносящая историю Шерлока Холмса и доктора Ватсона в современный Лондон. 2 «Клан Сопрано» (The Sopranos) История мафиозного босса Тони Сопрано, который пытается совмещать управление преступной организацией с семейной жизнью и посещением психотерапевта. 1 «Во все тяжкие» (Breaking Bad) Сериал рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, который после смертельного диагноза начинает производить метамфетамин и постепенно становится крупным наркоторговцем.

«Во все тяжкие» возглавил список не случайно. История Уолтера Уайта давно считается одним из самых сильных телевизионных сценариев XXI века. Критики отмечают не только напряженный криминальный сюжет, но и редкую глубину трансформации главного героя.

Сам рейтинг Collider показывает одну интересную тенденцию. Лучшие криминальные сериалы последних десятилетий уже давно вышли за рамки обычных детективов.

Эти проекты рассказывают не только о преступлениях, но и о власти, обществе, морали и цене человеческих решений. Именно поэтому такие сериалы продолжают пересматривать даже спустя годы после финала.