Рейтинг 9,2 и 24 серии по 15 минут: легкая мини-дорама «Королева на полставки», которую смотришь за два вечера и не жалеешь

17 января 2026 12:19
Кадр из сериала «Королева на полставки»

Там нет затянутых и пустых сцен, все четко и по делу.

Не знаете, что включить вевером? Мини-дорама «Королева на полставки» — редкий случай, когда формат коротких серий не обедняет историю, а делает ее точнее.

24 серии по 15 минут пролетают незаметно, а ощущение после просмотра — будто посмотрели полноценный сериал, без затяжек и пустых сцен.

Легкое начало, которое не обманывает

Первые серии выглядят как чистая комедия положений, пишут в Сети зрители. Подмена на свидании, неловкие ситуации, погоня на трицикле — смешно, динамично, без перегиба.

Но важно, что юмор здесь не бредовый. Он построен на характерах и реакциях, поэтому работает естественно и не утомляет. Кстати, рейтинги тоже зашкаливают. На портале doramy.club он 9,2 из 10.

«Мне понравилось, с удовольствием посмотрела за два вечера, не перематывала», — пишут в Сети зрители.

История про деньги, безопасность и выбор

Постепенно сериал уходит в более серьезные темы. Героиня выросла в приюте, привыкла рассчитывать только на себя и верит, что деньги — единственная защита. Контрактные отношения с богатым и холодным героем становятся для нее не авантюрой, а способом выживания. И именно здесь дорама неожиданно становится взрослой и честной.

Фиктивные отношения без розовых очков

Сюжет с притворной парой знаком, но здесь он подан аккуратно. Герои вынуждены жить вместе, играть чувства, сталкиваться с родителями и чужими ожиданиями. При этом сериал не торопится. Он показывает, как привязанность возникает не из страсти, а из заботы, привычки и совместных мелочей.

У дорамы хороший ритм, живые персонажи и редкое чувство меры. Она смешная, трогательная и не наивная. А главное — после финала остается ощущение тепла и спокойствия. Иногда именно этого и не хватает.

Ранее портал «Киноафиша» писал про дорамы, которые вызовут зависимость с первой серии.

Фото: Кадр из сериала «Королева на полставки»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
