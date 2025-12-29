Меню
Рейтинг 8.2 и место в топ-250: Первый канал в январе возвращает один из лучших сериалов последних лет

29 декабря 2025 19:35
«За полчаса до весны»

Повторный показ — не формальность, а осознанный жест к важной дате и сильному зрительскому отклику.

В январской сетке Первого канала появляется сериал «За полчаса до весны», проект 2023 года, который явно заслуживает повторного просмотра.

У него 8.2 на Кинопоиске и уверенное попадание в топ-250 лучших сериалов платформы. Повторный показ запланирован на 12-18 января неслучайно.

История, выстроенная вокруг личности

«За полчаса до весны» — музыкально-биографическая драма о Владимире Мулявине, основателе и лидере ВИА «Песняры».

Сериал аккуратно делит жизнь героя на несколько этапов: от первых шагов в музыке до периода расцвета и конфликтов с системой.

Это не парад хитов, а разговор о цене успеха, компромиссах и упрямстве таланта.

Почему сериал снова в эфире

Показ приурочен к юбилейной дате Владимира Мулявина — в январе ему исполнилось бы 85 лет.

Первый канал традиционно внимательно относится к таким поводам, но здесь совпало сразу несколько факторов: высокий зрительский рейтинг, сильный отклик и устойчивая репутация проекта как одного из самых удачных сериалов 2023 года.

«За полчаса до весны»

Актёрский ансамбль без перекосов

Роль Мулявина в разные периоды жизни исполнили Глеб Калюжный, Артём Волобуев и Даниил Васильев.

Важную роль сыграл и Анатолий Лобоцкий, появляющийся в образе Петра Машерова, чья поддержка стала для «Песняров» принципиальной.

Почему у сериала такой рейтинг

8.2 на Кинопоиске — это отличный результат. Зрители отмечают точное ощущение эпохи, уважительное отношение к материалу и отсутствие прямолинейной идеализации.

Да, сериал не охватывает всю историю группы, но честно концентрируется на главном — внутреннем пути героя и его выборе.

Кому стоит смотреть сейчас

Тем, кто пропустил премьеру в 2023 году, и тем, кто хочет пересмотреть без спешки. «За полчаса до весны» — сериал, который выигрывает при повторном просмотре и хорошо чувствует себя в телевизионном формате.

Вам будет интересно: От «Ментовских войн» до «Тайного советника»: лучшие сериалы Алана Дзоциева, которые смотрят запоем на НТВ

Фото: Кадр из сериала «За полчаса до весны»
Анна Адамайтес
