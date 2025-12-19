Меню
Киноафиша Статьи Рейтинг 8.1 и место в топ-250: этот сериал с Колесниковым оценили так же высоко, как «Первый отдел» — герой не в органах, но сотрудничает с ними

19 декабря 2025 17:09
«Русские горки»

Фронтовая дружба, которая не смогла пережить мирное время.

Если вам нравится Иван Колесников в «Первом отделе», стоит обратить внимание и на сериал «Русские горки» (2021). Актер предстает в картине в совершенно ином амплуа, да и сам проект не похож на хит НТВ.

Однако по уровню захвата внимания зрителей ленты на 100% сопоставимы: обе имеют рейтинг на Кинопоиске 8.1. «Русские горки» к тому же входят в топ-250 платформы.

История начинается летом 1945 года в Хосте. Два фронтовых друга, Марк Шварц и Пётр Иконников, пытаются вернуться к мирной жизни и неожиданно оказываются втянуты в сложный клубок отношений, где личное и государственное слишком быстро переплетаются.

Герой вне системы — но не вне ее влияния

Иван Колесников играет Марка Шварца — фронтовика, живописца и будущего придворного художника советской элиты. Формально он не служит в органах и не носит погоны, но его жизнь постепенно выстраивается вокруг сотрудничества с системой.

Ключевой момент — решение Марка дать согласие на сотрудничество ради брака с Сарой, дочкой британского шпиона, перевербованного НКВД.

Этот шаг становится водоразделом не только в его личной судьбе, но и в отношениях с фронтовым другом Петром. Друзья, прошедшие войну вместе, женатые на сестрах и живущие под одной крышей, на долгие годы практически перестают общаться.

«Русские горки»

Конформизм как жизненная стратегия

«Русские горки» внимательно прослеживают, как герой шаг за шагом выбирает удобство вместо принципов. Марк становится конформистом, человеком, который умеет вписываться в любую среду, пользоваться связями и использовать людей — особенно женщин — как инструмент для продвижения.

В этом смысле сериал предлагает совсем другой тип одного из центральных персонажей, чем в «Первом отделе». Здесь нет служебного долга как оправдания поступков — есть только личный расчет и последствия, которые приходят с ним.

Также прочитайте: 2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы

Фото: Кадр из сериала «Русские горки»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
