Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой

12 февраля 2026 15:42
Кадры из сериалов «Подсудимый», «Наше счастливое завтра», «Куба»

Проекты вполне оправдывают свой рейтинг. 

На НТВ ежемесячно выходит множество проектов. Судить о них можно по рейтингу, именно поэтому мы обратит внимание на три сериала, которые достойны внимания, но вы могли их пропустить.

«Подсудимый», рейтинг «Кинопоиска» — 8.0

Этот напряженный детектив рассказывает о неподкупном следователе Андрее Климове. Герой приходит в себя в следственном изоляторе и оказывается подозреваемым в гибели собственной жены и дочери, при этом у него отсутствуют воспоминания о последних четырех месяцах жизни. Климов пытается восстановить утраченную память и очистить свое имя, одновременно распутывая сложное дело.

Особенно в восторге будут фанаты Фомы из «Невского», так как главную роль играет Дмитрий Паламарчук. Также сериал будет интересен поклонникам корейским дорам, так как являются адаптацией одной из них.

«Подсудимый»

«Наше счастливое завтра», рейтинг «Кинопоиска» — 8.0

Это увлекательная по сюжету драма, охватывающая три десятилетия (1963–1993), в которой раскрывается судьба скромного рабочего Петра Лугового. В попытке завоевать сердце девушки из высших кругов он создает теневой швейный бизнес.

Проект захватывает насыщенным сюжетом о любви, дружбе, предательстве и смене эпох, показанным на примере судеб людей из разных слоев общества. Это мощная сага с отличной актёрской игрой, в которой есть и идеалы СССР, и начало лихих 90-х.

«Наше счастливое завтра»

«Куба», рейтинг «Кинопоиска» — 8.0

Это российский детективный сериал о бывшем разведчике Андрее Кубанкове. После измены жены и увольнения из армии он возвращается в родной Среднереченск, пытаясь начать жизнь заново. Сюжет сконцентрирован на его службе в уголовном розыске: сначала поиски похищенной возлюбленной, а затем расследование ее гибели, где детектив переплетается с личной драмой.

Великолепная игра Алексея Макарова в сочетании с захватывающим сюжетом. Детектив в стиле лучших проектов НТВ.

«Куба»
Фото: Кадры из сериалов «Подсудимый», «Наше счастливое завтра», «Куба»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
