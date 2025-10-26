Рейтинг 3,9 из 10, но просмотры растут в геометрической прогрессии: 3 сезон «Ванпанчмена» снова всех удивил

Когда аниме одновременно ругают и массово смотрят, это уже феномен. Новый сезон «Ванпанчмена» именно такой случай — критики уничтожили сериал за слабую анимацию и провальный сценарий, но зрители продолжают его стримить рекордными темпами.

Аниме с рейтингом 3,9 — в топе мира

По данным FlixPatrol, «Ванпанчмен» неожиданно ворвался в мировые чарты Netflix, заняв седьмое место среди 10 самых популярных шоу на платформе. Он стал единственным анимационным проектом в этом списке и даже удерживает первое место сразу в шести странах, включая Гонконг, Индонезию и Мальдивы.

В Японии сериал тоже стартовал блестяще: 21 октября он возглавил топ Netflix, хотя уже на следующий день спустился на третью строчку. Парадокс в том, что средний зрительский рейтинг — всего 3,9 из 10. Но для франшизы, чьих фанатов держат в ожидании больше пяти лет, этого оказалось достаточно, чтобы устроить настоящий хайп.

Скандалы вокруг режиссёра

На фоне бурных обсуждений в соцсетях в эпицентре внимания оказался режиссёр третьего сезона Синпэй Нагаи. Он удалил свой аккаунт после потока критики и обвинений, заявив, что «некоторые подписчики лишь притворяются союзниками, чтобы разжигать ненависть».

«Я решил удалить страницу. Когда мои слова вырывают из контекста и используют ради выгоды, это не просто разочаровывает — это опасно», — объяснил он.

Примечательно, что ещё до премьеры Нагаи честно предупреждал фанатов:

«Вероятно, этот сезон не сравнится с первым. Возможно, он даже разозлит вас. Но кто-то должен был его сделать».

Почему продолжают смотреть

Фанаты признаются: разочарование не мешает ностальгии. Первый сезон, вышедший в 2015 году, стал классикой — идеальный баланс юмора, философии и зрелищных боёв.

Второй, снятый студией J.C. Staff, уже вызывал вопросы к качеству, но третий окончательно разделил аудиторию. Тем не менее зрители возвращаются — не столько за историей, сколько за ощущением мира, где Сайтама снова «раздаёт» всем подряд.

Что дальше

Пока в эфире всего две серии, третья выйдет 26 октября. Количество эпизодов не раскрывается, но, вероятно, их будет 12 — как и раньше. Смогут ли авторы выправить курс, пока неясно.

Но факт остаётся фактом: «Ванпанчмен» снова на вершине, пусть и в шутливом стиле самого Сайтамы — одним ударом по репутации, но точно в цель по популярности.

