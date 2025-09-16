Там нет Питта, но от этого они не хуже: топ мощного кино на адреналине о Формуле-1 — с рейтингами не меньше 8.0

Мир Формулы-1 — это скорость, риск и страсти, которые кипят не только на трассах, но и за их пределами. Мы собрали лучшие фильмы и сериалы о легендах гонок, которые держат внимание до последнего кадра и имеют рейтинги 8,0 и выше.
«Браун: Невероятная история Формулы 1» (2023)
Мини-сериал о сенсации чемпионата 2009 года, когда команда Brawn GP в дебютном сезоне стала чемпионом мира.
Здесь нет места случайностям: стратегические решения, технические риски и драматичные закулисные интриги создают сюжет, от которого невозможно оторваться.
Оценка КиноПоиска: 8.5
«Сенна» (2010)
Документальная лента о бразильском гонщике Айртоне Сенне. Архивные кадры и редкие интервью создают цельный портрет человека, для которого гонки были образом жизни.
Это не просто биография — это фильм-погружение в эпоху, когда каждый заезд был игрой со смертью.
Оценка КиноПоиска: 8.4
«Формула 1. Драйв выживания» (2019–2025)
Документальный сериал, раскрывающий настоящую драму современной Формулы-1.
В каждой серии — личные истории пилотов, закулисные переговоры команд, громкие интриги и решения, от которых зависит исход чемпионата.
Оценка КиноПоиска: 8.4
«F1» (2025)
Художественный фильм о возвращении бывшего пилота, который помогает молодой команде выйти из кризиса.
Снято во время реальных Гран-при — динамика и атмосфера соревнований чувствуются в каждой сцене.
Оценка КиноПоиска: 8.3
«1» (2013)
Документальный фильм о золотой эпохе Формулы-1, когда гонки были по-настоящему смертельно опасны.
Истории пилотов, готовых рисковать жизнью ради скорости, и инженеров, меняющих правила ради безопасности.
Оценка КиноПоиска: 8.3
«Гонка» (2013)
Драматическая реконструкция реального противостояния Джеймса Ханта и Ники Лауды в 70-е.
Захватывающая история о двух гонщиках, которые видят мир по-разному, но одинаково стремятся к победе.
Оценка КиноПоиска: 8.1
«Сенна» (мини-сериал, 2024)
Шестиэпизодный проект Netflix о жизни Айртона Сенны. От первых шагов в картинге до трагической гибели на Гран-при Сан-Марино — личные и спортивные драмы раскрыты с редкой достоверностью.
Оценка КиноПоиска: 8.1
«Гран-при» (1966)
Классическая спортивная драма о четырёх гонщиках, снятая на реальных трассах Европы. Инновационные для того времени технологии съёмки позволяют зрителю почувствовать себя внутри болида.
Оценка КиноПоиска: 8.0
Рейтинги лучших фильмов и сериалов о Формуле-1
|Название
|Год
|Формат
|Кинопоиск
|Браун: Невероятная история Формулы 1
|2023
|Мини-сериал
|8.5
|Сенна
|2010
|Фильм
|8.4
|Формула 1. Драйв выживания
|2019–2025
|Сериал
|8.4
|F1
|2025
|Фильм
|8.3
|1
|2013
|Документальный фильм
|8.3
|Гонка
|2013
|Фильм
|8.1
|Сенна
|2024
|Мини-сериал
|8.1
|Гран-при
|1966
|Фильм
|8.0
