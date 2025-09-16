Меню
Киноафиша Статьи Там нет Питта, но от этого они не хуже: топ мощного кино на адреналине о Формуле-1 — с рейтингами не меньше 8.0

16 сентября 2025 17:38
«Формула 1. Драйв выживания» (2019–2025)

От документальных шедевров до художественных драм — вся правда о скорости и цене побед.

Мир Формулы-1 — это скорость, риск и страсти, которые кипят не только на трассах, но и за их пределами. Мы собрали лучшие фильмы и сериалы о легендах гонок, которые держат внимание до последнего кадра и имеют рейтинги 8,0 и выше.

«Браун: Невероятная история Формулы 1» (2023)

Мини-сериал о сенсации чемпионата 2009 года, когда команда Brawn GP в дебютном сезоне стала чемпионом мира.

Здесь нет места случайностям: стратегические решения, технические риски и драматичные закулисные интриги создают сюжет, от которого невозможно оторваться.

Оценка КиноПоиска: 8.5

«Браун: Невероятная история Формулы 1»

«Сенна» (2010)

Документальная лента о бразильском гонщике Айртоне Сенне. Архивные кадры и редкие интервью создают цельный портрет человека, для которого гонки были образом жизни.

Это не просто биография — это фильм-погружение в эпоху, когда каждый заезд был игрой со смертью.

Оценка КиноПоиска: 8.4

Документальный сериал, раскрывающий настоящую драму современной Формулы-1.

В каждой серии — личные истории пилотов, закулисные переговоры команд, громкие интриги и решения, от которых зависит исход чемпионата.

Оценка КиноПоиска: 8.4

«F1» (2025)

Художественный фильм о возвращении бывшего пилота, который помогает молодой команде выйти из кризиса.

Снято во время реальных Гран-при — динамика и атмосфера соревнований чувствуются в каждой сцене.

Оценка КиноПоиска: 8.3

«1» (2013)

Документальный фильм о золотой эпохе Формулы-1, когда гонки были по-настоящему смертельно опасны.

Истории пилотов, готовых рисковать жизнью ради скорости, и инженеров, меняющих правила ради безопасности.

Оценка КиноПоиска: 8.3

«Гонка» (2013)

Драматическая реконструкция реального противостояния Джеймса Ханта и Ники Лауды в 70-е.

Захватывающая история о двух гонщиках, которые видят мир по-разному, но одинаково стремятся к победе.

Оценка КиноПоиска: 8.1

«Сенна» (мини-сериал, 2024)

Шестиэпизодный проект Netflix о жизни Айртона Сенны. От первых шагов в картинге до трагической гибели на Гран-при Сан-Марино — личные и спортивные драмы раскрыты с редкой достоверностью.

Оценка КиноПоиска: 8.1

«Гран-при» (1966)

Классическая спортивная драма о четырёх гонщиках, снятая на реальных трассах Европы. Инновационные для того времени технологии съёмки позволяют зрителю почувствовать себя внутри болида.

Оценка КиноПоиска: 8.0

Рейтинги лучших фильмов и сериалов о Формуле-1

Название Год Формат Кинопоиск
Браун: Невероятная история Формулы 1 2023 Мини-сериал 8.5
Сенна 2010 Фильм 8.4
Формула 1. Драйв выживания 2019–2025 Сериал 8.4
F1 2025 Фильм 8.3
1 2013 Документальный фильм 8.3
Гонка 2013 Фильм 8.1
Сенна 2024 Мини-сериал 8.1
Гран-при 1966 Фильм 8.0

Также прочитайте: «Когда-то был культовый фильм, теперь мем»: зрители смотрят «Матрицу» в 2025 году и не понимают, что в ней хорошего

Фото: Кадры из фильмов и сериалов «Гонка» (2013), «Формула 1. Драйв выживания» (2019–2025), «Браун: Невероятная история Формулы 1» (2023)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
