Решение GoldFilm звучит, как приговор: судьба не только пятого, но и четвертого сезона «Клюквенного щербета» повисла на волоске

Похоже, у «Клюквенного щербета» настал тот самый момент, когда бесконечная мыльная круговерть больше не спасает рейтинг. Четыре сезона зрители терпеливо наблюдали за взрывными разводами, бесконечными свадьбами, очередными коллизиями Уналов и Арсланов — кто-то с восторгом, кто-то с иронией, но равнодушных сериал точно не оставлял.

Теперь же, похоже, эта эмоциональная карусель близится к остановке: продюсеры всерьёз обсуждают финал истории в первой половине 2026 года.

Почему планы на 5 сезон рассыпались

Gold Film, судя по инсайдам, провела жёсткий разбор полётов. После новогодних каникул проект должен был подтвердить прежние показатели, но вместо этого рейтинг 115-й серии провалился заметнее обычного — минус 1,17% в Total и минус 1,24% в AB.

Для мегахита, который привык быть среди лидеров, это тревожный звоночек: рост аудитории сменился оттоком, а привычные 7% уступили месту цифрам под шесть. На бумаге это всё ещё неплохо, но в стратегической перспективе — уже не спасает.

Идеи для 5 сезона звучали как повторение пройденного

По задумке сценаристов, новый сезон мог бы снова раскручивать колесо разводов, новых возлюбленных, эмоциональных забегов по кругу. Но аудитория уже устала от этого ритма: соцсети давно шутят про «вечный двигатель Щербета», который работает на свадьбах и скандалах. Продюсеры это услышали — и поняли, что пятый сезон рискует повторять себя сильнее, чем хотелось бы.

Какой финал зрители заслужили

По-честному было бы подарить героям долгожданный покой. Нарциссичному Фатиху — покорную жену, гуляке Апо — старость в одиночестве, Нурсеме — ребенка и брак, А Омеру и Кывыджим — нормальные, стабильные отношения.

Если рейтинг внезапно вырастет, продюсеры могут изменить решение — но пока всё идёт к тому, что сезон-2026 станет последним аккордом. И, возможно, это честнее всего: вовремя остановиться, прежде чем сериал окончательно утонет в повторениях.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.