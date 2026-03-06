Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный)

А ведь это самый популярный сериал за последние 5 лет на ТВ.

Финал сериала — момент, когда зритель ждёт ясности, но иногда именно последняя точка вызывает больше всего споров. Так произошло с детективным хитом НТВ «Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым. В понедельник, 2 марта, завершился показ пятого сезона, и обсуждения вокруг него оказались не менее громкими, чем сами серии.

Рейтинги рекордные

Финальные эпизоды показали очень сильные телевизионные показатели. 20-я серия прошла с рейтингом 8,4% и долей 27,5% среди зрителей России старше 18 лет. В аудитории 4+ финал также собрал внушительные цифры: рейтинг составил 7,1%, доля — 26,4%.

По данным телеканала, «Первый отдел» стал самым успешным сериалом последних пяти лет на российском телевидении сразу в аудиториях 4+ и 18+. Для НТВ это безусловный успех и подтверждение того, что проект остаётся одним из главных телевизионных хитов.

Почему сезон вызвал столько споров

Однако реакция зрителей оказалась куда сложнее, чем сухая статистика. Многие поклонники заметили, что пятый сезон выглядит слишком поспешным. Некоторые сцены выглядят недоработанными, диалоги звучат менее убедительно, а характеры героев иногда меняются неожиданно резко.

«Спешка еще никогда не помогала ни одному ответственному делу. Поэтому я нисколько не удивлен, что 5-й сезон "Первого отдела" показался самым слабым многим поклонникам этого детектива», - пишет автор Дзен-канала Мир сериалов

Особенно много вопросов вызвала линия уголовного дела Веры Брагиной. Сюжет, который ещё в финале четвёртого сезона вызывал недовольство зрителей, неожиданно стал основой почти всего пятого сезона. Вместо новых расследований зрители получили затянутое развитие одного конфликта, и это заметно разделило аудиторию.

Еще ощущение недосказанности возникло из-за структуры сезона. Изначально планировалось около 30 серий, однако в эфир вышло только 20 эпизодов. Поэтому финал, который увидели зрители, многим показался не столько завершением истории, сколько точкой, поставленной раньше времени.

И именно поэтому сегодня вокруг «Первого отдела» возник парадокс. Рейтинги говорят о громком телевизионном успехе, но мнение тысяч зрителей показывает: финал пятого сезона получился одним из самых спорных за всю историю сериала.