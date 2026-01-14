Рекорд «Титаника» вот-вот побьет вампирский ужастик: такого на «Оскаре» не было уже 30 лет

Вампирский фильм «Грешники» от режиссера Райана Куглера сразу заявил о больших амбициях. Картина уже претендует на беспрецедентное признание со стороны Академии кинематографических искусств.

Некоторые эксперты высказывают смелое предположение. Они считают, что лента может превзойти легендарный рекорд «Титаника» по количеству номинаций на «Оскар».

«Грешники» на «Оскаре»

Вампирская драма может установить новый рекорд на «Оскаре». Согласно анализу издания Variety, картина Райана Куглера имеет все шансы получить от 15 до 17 номинаций. Это больше, чем у культового «Титаника», который много лет удерживает планку с 14 номинациями.

Если прогнозы сбудутся, Райан Куглер войдет в историю. Он станет первым режиссером почти за 30 лет, чей фильм обойдет по этому показателю легендарную ленту Джеймса Кэмерона.

До сих пор ни одной картине не удавалось преодолеть рубеж в 14 номинаций. Даже мюзикл «Ла-Ла Ленд», повторивший успех «Титаника», не смог его превысить.

Номинации «Грешников»

Шансы «Грешников» обойти рекорд «Титаника» выглядят очень высокими. Картина почти наверняка получит номинации в ключевых категориях.

Среди них: лучший фильм, режиссура, мужская роль и женская роль второго плана. А также оригинальный сценарий, операторская работа, музыка, звук и визуальные эффекты.

Отдельно стоит новая премия за лучший кастинг. Она впервые будет вручаться на «Оскаре» в этом году, и у фильма здесь отличные позиции.

К этому списку могут добавиться номинации за грим и прически. Для исторического хоррора это вполне логично. Еще одним козырем станут сразу оригинальные песни из саундтрека.

Если жюри также отметит работу монтажеров или художников по костюмам, то итоговая цифра станет впечатляющей. 15 номинаций кажутся очень вероятным результатом. А 17 — вполне достижимым. Окончательный список претендентов на премию станет известен 22 января.

