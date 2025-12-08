Меню
Одни хвалят, другие ругают за «смесь туалетно-детско-озабоченного юмора»: 2 сезон «Волшебного участка» снова разделил зрителей на два лагеря

8 декабря 2025 19:35
Кадр из сериала «Волшебный участок»

Честно о том, как зрители приняли продолжение комедии.

«Волшебный участок 2» получил совершенно противоположные отзывы — одни зрители называют его редким удачным продолжением, другие считают провалом года.

Второй сезон старается расширить мир сказочных расследований и вернуть любимых героев, но вместе с этим показывает, насколько по-разному аудитория воспринимает юмор и тон сериала. Одни смотрят взахлёб, другие выключают через полторы серии. Разбираем, что работает — а что нет.

Что нравится поклонникам

Часть зрителей пишет, что продолжение получилось «достойным» и «редкостью» для 2025 года. Им нравится, что вернулись знакомые персонажи, а сказочный мир стал шире: Лёха пытается быть опекуном, становится бессмертным, племяшка ходит в обличии Кощея, а гном-матершинник теперь ищет замену привычным словам после чудо-отвара.

Отмечают, что смотреть увлекательно: много фантазийных существ, криминальных разборок и лёгкой иронии. Такой сериал подходит подросткам, хотя детям младше он действительно не нужен. Для этой части аудитории «Участок» остаётся странной, но живой смесью боевика, комедии и фэнтези.

Что вызывает раздражение

Но есть и противоположная реакция: для других зрителей второй сезон — «убожество». Они пишут, что сериал стал грубым, герои — «недалекими», а юмор скатился в «смесь туалетно-детско-озабоченного юмора».

Гном, хоть и лишён мата, продолжает говорить похабности, герои постоянно пререкаются, а сюжет выглядит хаотичным. Даже переезд московского отдела в Петербург не спасает впечатление: диалоги раздражают.

«Я выдержала полторы серии этой чуши про группу ограниченных неадекватов. Мне хватило. Искренне надеюсь, что этот сезон станет для сериала последним».

Итог

Получился сезон, который делит аудиторию пополам. Тем, кто полюбил первую часть за абсурд, фэнтези и хаотичный юмор, понравится и продолжение. Остальным лучше проходить мимо — раздражение здесь наступает быстрее, чем начинается магия.

Фото: Кадр из сериала «Волшебный участок»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
