Редкие имя и фамилия, которые в кадре почти не звучат: как зовут Пингвина из «Бэтмена»

Готэм всегда славился не только своими героями, но и блестящими злодеями. Конечно, Джокер — главная звезда преступного мира, но у него есть достойная компания.

Взять хотя бы Пингвина — элегантного бандита с моноклем и зонтиком-пулемётом. Он появился в комиксах ещё в 1941 году и стал классическим антагонистом Бэтмена. Этот импозантный злодей с «птичьими манерами» не раз покорял экраны.

Пингвин в кино

Пингвин — один из тех персонажей, чей образ в кино постоянно переосмысливается. Дэнни Де Вито создал гротескного монстра в «Бэтмен возвращается», а Робин Лорд Тейлор в сериале «Готэм» показал путь никому не известного бандита до криминального короля.

Но настоящим сюрпризом стал Колин Фаррелл в «Бэтмене» Мэтта Ривза — под слоями грима его почти невозможно узнать. Популярность злодея оказалась настолько велика, что персонаж получил собственный сериал «Пингвин», который зрители встретили с огромным энтузиазмом.

Имя Пингвина

Пингвин — не настоящее имя героя. Его культовый образ родился из эксцентричной внешности: невысокий полноватый джентльмен в чёрном фраке и цилиндре, с моноклем и всегда при зонтике.

Любовь к птицам, особенно пингвинам, и привычка использовать их в преступлениях быстро превратились в узнаваемое прозвище. Да и внешнее сходство с важной птицей в смокинге сделало своё дело — иначе чем Пингвин его никто и не называл. Но настоящее имя персонажа — Освальд Кобблпот.

