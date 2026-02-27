«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти

Сейчас зрители наперебой обсуждают Ивана Колесникова — после недавних проектов типа Первого отдела его буквально носят на руках. Но в его фильмографии есть сериал, который публика вспоминает совсем в другом тоне.

Речь о драме «Скажи что-нибудь хорошее» с рейтингом 6,1 на «Кинопоиске». И если сегодня актеру поют дифирамбы, то тогда многие были откровенно разочарованы.

По сюжету Георгий Климов — гениальный диагност и потомственный лекарь. Его роман с оперной певицей Евгенией Ромашиной приводит к конфликту с криминальным авторитетом Романом Поляковым и коллегами. В результате Климов вынужден скрываться под чужим именем и работать целителем на отдаленном хуторе. Звучит как крепкая мелодрама с элементами мистики, но зрители восприняли проект неоднозначно.

«Редкая халтура. Очень слабый актерский состав, смотришь — и никому не веришь. Поверхностно и натужно, пустые глаза, плохая имитация чувств. Может, только “тетя Ася” не такая, хорошо, что успела вовремя покинуть эту тягомотину. Сплошные избитые штампы и шаблоны. Уберите этот позор с экранов 1-го канала страны!» — писала Лариса Смирнова.

Не менее резко высказалась Наталья Королева:

«Отвратительный сериал! Скучный, сплошные штампы, неинтересные актеры, плохое освещение. Диалоги неоправданно затянуты, стилистика фильма не раскрывает дух времени. Главный герой — Иван Колесников абсолютно не гармоничен в этой роли. Его внешность больше подходит для амплуа героя-любовника где-нибудь в Греции, в давние времена. Стыдно показывать такую чушь на 1-ом канале! Заставила себя посмотреть начало. Терпения хватило на 15 минут».

Впрочем, были и те, кому проект понравился:

«Новый классный русский сериал про лихие 90-е порадовал. Бандюки, большая любовь и доктор с мистическим даром. Сериал очень интересный, зашел отлично, с нетерпением жду каждую серию».

Так что даже при рейтинге 6,1 у истории нашлись свои поклонники. Но факт остается фактом: этот сериал стал для Колесникова скорее спорной страницей, чем безусловной победой.