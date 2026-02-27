Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти

«Редкая халтура» и «Уберите этот позор с экранов»: лишь один сериал с Иваном Колесниковым зрители захотели стереть из памяти

27 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Скажи что-нибудь хорошее»

Не все проекты с красавчиком-актером оказались успешными.

Сейчас зрители наперебой обсуждают Ивана Колесникова — после недавних проектов типа Первого отдела его буквально носят на руках. Но в его фильмографии есть сериал, который публика вспоминает совсем в другом тоне.

Речь о драме «Скажи что-нибудь хорошее» с рейтингом 6,1 на «Кинопоиске». И если сегодня актеру поют дифирамбы, то тогда многие были откровенно разочарованы.

По сюжету Георгий Климов — гениальный диагност и потомственный лекарь. Его роман с оперной певицей Евгенией Ромашиной приводит к конфликту с криминальным авторитетом Романом Поляковым и коллегами. В результате Климов вынужден скрываться под чужим именем и работать целителем на отдаленном хуторе. Звучит как крепкая мелодрама с элементами мистики, но зрители восприняли проект неоднозначно.

«Редкая халтура. Очень слабый актерский состав, смотришь — и никому не веришь. Поверхностно и натужно, пустые глаза, плохая имитация чувств. Может, только “тетя Ася” не такая, хорошо, что успела вовремя покинуть эту тягомотину. Сплошные избитые штампы и шаблоны. Уберите этот позор с экранов 1-го канала страны!» — писала Лариса Смирнова.

Кадр из сериала «Скажи что-нибудь хорошее»

Не менее резко высказалась Наталья Королева:

«Отвратительный сериал! Скучный, сплошные штампы, неинтересные актеры, плохое освещение. Диалоги неоправданно затянуты, стилистика фильма не раскрывает дух времени. Главный герой — Иван Колесников абсолютно не гармоничен в этой роли. Его внешность больше подходит для амплуа героя-любовника где-нибудь в Греции, в давние времена. Стыдно показывать такую чушь на 1-ом канале! Заставила себя посмотреть начало. Терпения хватило на 15 минут».

Впрочем, были и те, кому проект понравился:

«Новый классный русский сериал про лихие 90-е порадовал. Бандюки, большая любовь и доктор с мистическим даром. Сериал очень интересный, зашел отлично, с нетерпением жду каждую серию».

Так что даже при рейтинге 6,1 у истории нашлись свои поклонники. Но факт остается фактом: этот сериал стал для Колесникова скорее спорной страницей, чем безусловной победой.

Фото: Кадр из сериала «Скажи что-нибудь хорошее»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало «Выдавливание слез должно быть порционным»: зрители устали от соплей во 2 сезоне «Ландышей» — что еще разочаровало Читать дальше 28 февраля 2026
«Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон «Ставлю на то, что Левчика убьют первым»: зрители глянули 5 серию «Детей перемен» и уже знают, чем закончится 2 сезон Читать дальше 27 февраля 2026
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России «Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России Читать дальше 26 февраля 2026
«Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета «Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета Читать дальше 25 февраля 2026
«Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут «Резервация» без ожидания: весь сезон целиком уже можно смотреть онлайн — 8 серий антиутопии ждут Читать дальше 28 февраля 2026
Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым Подарочек всем женщинам к 8 Марта: появились подробности 3 сезона «Казановы» и точная дата выхода сериала с Хабаровым Читать дальше 28 февраля 2026
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» «Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» Читать дальше 28 февраля 2026
19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры) 19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры) Читать дальше 28 февраля 2026
«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела» «Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела» Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше