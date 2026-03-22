«Редиска» в «Джентльменах удачи» взялась неспроста: так «нехороших людей» назвали еще до Леонова

Картина «Джентльмены удачи» давно стала классикой советского кино. По сюжету обычный заведующий детским садом вынужден изображать криминального авторитета. Роль блестяще исполнил Евгений Леонов.

Зрители запомнили фильм по множеству фраз, которые разошлись на цитаты. Одна из них приобрела неожиданно глубокий смысл. В фильме герой Леонова узнаёт, что на воровском жаргоне «редиска» значит плохой, ненадёжный человек.

Есть версия, что это слово появилось в сценарии не случайно. Настоящие тюремные выражения цензура в те годы не пропускала. Авторам пришлось придумать замену, которая звучала бы безобидно, но сохраняла намёк на негативный смысл.

Писательница Виктория Токарева, работавшая над сценарием, рассказывала, что идея пришла из старых документов. В записях революционных политиков встречалось выражение «редиска».

Так говорили о тех, кто снаружи выглядел «красным», а внутри оставался «белым». Термин использовали в политических спорах ещё в двадцатые годы. Им обозначали людей, которые вели себя лицемерно и скрывали свои настоящие взгляды. Этот жаргон и решили использовать.