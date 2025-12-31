Рецепт нежного творожного печенья от создателей мультфильма «Три кота»: всего 15 минут — и новогоднее угощение готово

Миу-миу-миу! Новый год уже дышит в затылок, а значит, самое время доставать формочки, звать детей на кухню и включать любимый мультсериал фоном. Создатели «Трёх котов» давно знают секрет: лучшие праздники начинаются не с салютов, а с запаха свежей выпечки. Сегодня — тот самый случай.

Новогодний рецепт от Карамельки, Коржика и Компота

Творожные печеньки-ёлочки — простой, уютный и абсолютно «котячий» рецепт. Без лишней возни, без экзотических ингредиентов и с гарантированным эффектом «съели всё ещё горячим». Готовятся быстро, выглядят празднично, а на вкус — как детство перед телевизором.

Вам понадобится:

творог — 200 г

сливочное масло — 100 г

мука — 250–300 г

сахар — 40 г

яйцо — 1 шт

разрыхлитель — 1 ч. л.

ваниль — по вкусу

сахарная пудра — для украшения

Ничего сложного: всё это обычно уже ждёт вас на кухне.

Как готовить, чтобы получилось с первого раза

Сначала смешайте творог, мягкое сливочное масло и сахар — масса должна стать однородной и нежной. Затем добавьте яйцо, разрыхлитель, ваниль и постепенно вмешайте муку. Тесто должно получиться мягким, послушным, не липким.

Раскатайте его в пласт и вырежьте формочками ёлочки — тут можно дать волю фантазии и детям. Выложите печенье на противень и отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 12–15 минут. Главное — не пересушить: лёгкий румянец сверху вполне достаточен.

Готовые печеньки посыпьте сахарной пудрой — будто припорошили свежим снежком.

Почему это идеальный новогодний рецепт

Потому что он простой, тёплый и семейный. Такой, который хочется повторять каждый год, под смех, мультики и вечный спор — кто съел последнюю ёлочку. Карамелька бы одобрила. И Коржик тоже.

