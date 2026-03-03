Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП

В октябре прошлого года завершился первый сезон «Дыши» — и тишина вокруг проекта оказалась обманчивой. Зрители до сих пор спорят о финале и задают главный вопрос: будет ли продолжение?

Сериал получил 7,2 балла на «Кинопоиске» — для российской драмы это уверенный результат. Но достаточно ли этого для второго сезона на Okko?

«Дыши» — восьмисерийная драма Анны Кузнецовой с Мариной Александровой в главной роли. История акушерки Леры, которая после неудачно принятых родов оказывается под следствием, держалась на нерве и ощущении безысходности.

Клиника с идеальной статистикой, подлог документов, давление следствия и семейный кризис — всё это постепенно разрушало жизнь героини.

Финал оставил больше вопросов, чем ответов. Ребёнок Маши на аппарате жизнеобеспечения, главврач, заметающий следы, Лера, которой грозит потеря профессии и семьи. История оборвалась на полуслове — и это главный аргумент в пользу продолжения.

Официальных заявлений от Okko пока нет. По индексу популярности «Кинопоиска» сериал не поднимался выше 29-го места и к финалу выпал из топ-50, однако сервис уже продлевал проекты с более скромной статистикой. У «Дыши» рейтинги выше, а обсуждение в Сети не утихает.

Если второй сезон одобрят, логично ждать продолжение расследования и окончательный ответ на вопрос: выжил ли ребёнок. Плюс — развитие линии следователя Степновой и семьи Леры. В случае запуска съёмок премьера возможна в конце 2026 года. Пока же зрители остаются в режиме ожидания — и, судя по интересу, готовы дышать дальше.