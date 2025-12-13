Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени»

Меню
13 декабря 2025 07:58
Кадр из мультсериала «Три кота»

Это не как полноценный фильм, так что малыш точно из зала не убежит.

В кино сейчас идёт «Три кота. Путешествие во времени», и у родителей в голове сразу включается знакомый режим тревоги. Интересно — да. Добро — конечно. Но главный вопрос всегда один: а ребёнок высидит? Не устанет ли в зале, не начнёт ли крутиться уже на середине.

История у мультфильма тёплая и понятная даже самым маленьким. Компот, Коржик и Карамелька решают сделать родителям идеальный подарок к годовщине знакомства.

Не открытку и не торт — а настоящий праздник, который запомнится навсегда. В лучших традициях котят всё идёт чуть не по плану: случайно запускается диван-машина времени, и герои отправляются в прошлое.

Кадр из мультсериала «Три кота»

Приключение без перегруза

Путешествие получается динамичным, но не суетным. Здесь нет бесконечных погонь и шума ради шума. Сцены сменяются мягко, сюжет понятен, а главное — эмоционально близок. Самый сильный момент для детей и взрослых — встреча с тем временем, когда мама и папа только познакомились. Простая, но очень цепляющая идея.

А сколько сидеть в зале

И вот теперь главный родительский страх можно выдохнуть. Мультфильм длится ровно столько, чтобы ребёнок не успел устать и начать ёрзать. Не «полтора часа терпения», а компактная, комфортная история — 1 час 6 минут (66 минут если с титрами).

Для первого похода в кино или семейного сеанса — почти идеальный формат. История успевает рассказаться, эмоции — сложиться, а дети выходят из зала не уставшими, а довольными.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Коржик в «Трех котах» уже 10 лет в одной тельняшке.

Фото: Кадр из мультсериала «Три кота»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
