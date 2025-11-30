Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды

Ей пришлось пережить слишком много драматичных событий.

Сериал «Это всё Агата» с самого начала удивил зрителей неожиданным ходом — вместо ожидаемых магических приключений ведьм зрители увидели главную героиню, запертую в особом заклинании. Оно перенесло её в мрачный детективный сюжет, напоминающий «Мейр из Исттауна».

В этой новой реальности Агата оказалась детективом, который распутывает дело о гибели молодой девушки. Поклонники сначала недоумевали, зачем создатели выбрали такой странный старт для истории о ведьме, но позже всё встало на свои места — когда личность погибшей девушки озвучили.

Ванда в сериале «Это всё Агата»

Лента преподнесла поклонникам Marvel тревожное открытие: действие происходит через 3 года после финала сериала «Ванда/Вижн». И в самой первой серии выясняется шокирующий факт: жертвой загадочного убийства стала Алая Ведьма.

Этот сюжетный ход стал первым официальным подтверждением гибели Ванды после событий «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия».

Но создатели на этом не остановились — они раскрыли истинный возраст героини, что сделало её историю еще более пронзительной и трагичной.

Сколько лет Ванде

Во время расследования детектив Агата дала точное описание жертвы, отметив ее как девушку с алыми локонами и средним ростом. На момент гибели Ванде Максимофф не исполнилось и 30 лет.

То есть совсем молодой женщине пришлось пережить невообразимые испытания: пожертвовать любимым Вижном в битве с Таносом, а затем в одиночку бросить вызов всей мультивселенной.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что у поклонников долгое время оставались надежды на возвращение Ванды.