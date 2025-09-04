Реальный следователь посмотрел «Первый отдел» и в первой же серии рассмеялся: что не так с Колесниковым?

Зрители любят российский сериал «Первый отдел» за правдоподобную передачу работы правоохранительных служб на экране. Однако реальные сотрудники полиции думают иначе. Следователь из Вологды Полина Юшкевич рассказала, что ее смутило уже в первой серии культового проекта.

Встреча студента и актёра

Сериал «Первый отдел» снимали прямо у стен академии Следственного комитета в Санкт-Петербурге, где училась Полина Юшкевич. Для студентов это было событием: можно было заглянуть на площадку и даже пообщаться с актёрами.

Полина не упустила шанс и подошла к Ивану Колесникову с просьбой.

«Покажите нашу работу правильно, а не как в кино, где следователь бегает с пистолетом», — вспоминает она.

Разочарование при просмотре

Но когда вышла премьера, Юшкевич испытала лёгкий шок.

«Включаю первую серию и вижу… как следователь, которого играет Колесников, бежит с пистолетом. Смеялась долго», — рассказывает она.

Так и получилось, что просьба студентки осталась неуслышанной.

Ответ актёра

Позже Иван Колесников снова встретился со студентами академии. Полина напомнила ему их разговор.

«Он рассмеялся и сказал: ну вы же понимаете, зрителя нужно заинтересовать с первых минут, ему нужно действие», — делится девушка.

Почему сериал всё равно любят

Даже с погонями и оружием «Первый отдел» остаётся самым реалистичным проектом о работе следователей.

«Профессия заключается не только в том, чтобы собрать доказательства, но и правильно их процессуально оформить. В целом сериал наиболее приближен к действительности», — отмечает Полина в беседе с 35media.

Секрет правдоподобия

На съёмках работали консультанты из Следственного комитета, и именно благодаря им сериал сохранил верность профессии. Потому зрители видят не только действие, но и бюрократическую сторону следствия, что редко показывают в кино.

