Реальный следователь посмотрел «Первый отдел» и в первой же серии рассмеялся: что не так с Колесниковым?

4 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Первый отдел»

Сам актер знает, где сериал исказил действительность.

Зрители любят российский сериал «Первый отдел» за правдоподобную передачу работы правоохранительных служб на экране. Однако реальные сотрудники полиции думают иначе. Следователь из Вологды Полина Юшкевич рассказала, что ее смутило уже в первой серии культового проекта.

Встреча студента и актёра

Сериал «Первый отдел» снимали прямо у стен академии Следственного комитета в Санкт-Петербурге, где училась Полина Юшкевич. Для студентов это было событием: можно было заглянуть на площадку и даже пообщаться с актёрами.

Полина не упустила шанс и подошла к Ивану Колесникову с просьбой.

«Покажите нашу работу правильно, а не как в кино, где следователь бегает с пистолетом», — вспоминает она.

Разочарование при просмотре

Но когда вышла премьера, Юшкевич испытала лёгкий шок.

«Включаю первую серию и вижу… как следователь, которого играет Колесников, бежит с пистолетом. Смеялась долго», — рассказывает она.

Так и получилось, что просьба студентки осталась неуслышанной.

Ответ актёра

Позже Иван Колесников снова встретился со студентами академии. Полина напомнила ему их разговор.

«Он рассмеялся и сказал: ну вы же понимаете, зрителя нужно заинтересовать с первых минут, ему нужно действие», — делится девушка.

Почему сериал всё равно любят

Даже с погонями и оружием «Первый отдел» остаётся самым реалистичным проектом о работе следователей.

«Профессия заключается не только в том, чтобы собрать доказательства, но и правильно их процессуально оформить. В целом сериал наиболее приближен к действительности», — отмечает Полина в беседе с 35media.

Секрет правдоподобия

На съёмках работали консультанты из Следственного комитета, и именно благодаря им сериал сохранил верность профессии. Потому зрители видят не только действие, но и бюрократическую сторону следствия, что редко показывают в кино.

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
