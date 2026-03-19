Реальный Леопольд жил совсем не дружно: в честь кого назвали героя советского мультика

19 марта 2026 07:58
Кадр из мультсериала «Приключения кота Леопольда»

Имя пришло на ум случайно.

«Приключения кота Леопольда» часто называют отечественным ответом «Тому и Джерри», но с важным отличием — здесь главный герой не мышь, а кот. Причём совершенно не похожий на привычных хищников: добрый, терпеливый и постоянно призывающий к миру.

Имя Леопольд на фоне других мультперсонажей звучало необычно, но за ним стоит вполне конкретная история. Сценарист Аркадий Хайт долго не мог найти подходящий вариант, пока его сын не включил телевизор.

В этот момент как раз шёл фильм «Новые приключения неуловимых», где одного из отрицательных героев звали Леопольд. Имя тут же запомнилось и в итоге закрепилось за персонажем, который стал символом доброты.

Кадр из мультсериала «Приключения кота Леопольда»

А вот имена мышей оставались загадкой для большинства зрителей. В мультфильме их ни разу не называли, в титрах они тоже не значились. Тем не менее, имена у них есть. Серого зовут Мотя, белого — Митя. Об этом рассказывал сам Аркадий Хайт в интервью журналу «Советский экран».

По его словам, он намеренно избегал озвучивания имён, чтобы детей в школах не дразнили из‑за совпадения с героями. Поначалу мыши были почти неразличимы, но в третьем выпуске у каждого появился свой характер. Белый взял на себя роль лидера, а серый стал ворчать. Тогда же мультфильм обрёл окончательную форму.

Фото: Кадры из мультсериала «Приключения кота Леопольда»
Светлана Левкина
