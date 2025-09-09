Меню
Киноафиша Статьи Реальный Искандер из «Империи Кесем» не погиб на корабле: прожил долгую жизнь, но так и не возглавил империю

Реальный Искандер из «Империи Кесем» не погиб на корабле: прожил долгую жизнь, но так и не возглавил империю

9 сентября 2025 18:37
Кадр из сериала «Великолепный век: Империя Кесем»

У героя проекта был прототип.

Сериал о легендарной Кесем-султан стал естественным продолжением «Великолепного века», подхватив эстафету дворцовых интриг и страстей. Хотя проект заявлен как исторический и вдохновлён реальными событиями, многие персонажи и сюжетные линии являются художественным вымыслом.

А жизнь других показана с большими изменениями.

Сюжет сериала «Великолепный век: Империя Кесем»

Сериал погружает зрителей в переломный момент истории Османской империи, когда тринадцатилетний Ахмед I вопреки вековой традиции отказывается казнить своего брата Мустафу. Этот смелый шаг юного падишаха, праправнука Сулеймана Великолепного, нарушает жестокий закон Фатиха.

Проект детально показывает, к каким последствиям приводит отмена многовекового обычая — когда несколько законных наследников одновременно претендуют на трон. На примере не только Ахмеда и Мустафы, но и других представителей династии, зрители становятся свидетелями сложной паутины интриг.

Искандер в сериале «Великолепный век: Империя Кесем»

С первых минут «Империи Кесем» появляется загадочный австриец Александр — молодой янычар, чья судьба тесно переплетается с ключевыми героями. В Стамбуле он получает имя Искандер и постепенно раскрывает свою истинную сущность.

Оказывается, этот храбрый воин — не кто иной, как потерянный сын Сафие-султан и дядя самого падишаха Ахмеда. Его трогательная линия с Кесем, в которую он безнадёжно влюбляется, добавляет истории особую драматичность.

Но героиня не позволила ему приблизиться к трону. Искандер погиб после взрыва на корабле.

Кадр из сериала «Великолепный век: Империя Кесем»

Реальный Искандер

Реальный прототип этого персонажа жил под именем Яхья и называл Сафие-султан своей бабушкой. Согласно историческим свидетельствам, его мать-гречанка смогла инсценировать смерть сына, чтобы спасти его от дворцовых интриг.

В отличие от экранного Искандера, чья судьба сложилась трагически, настоящий шехзаде смог избежать раннего печального конца и даже оставил свой след в истории за пределами Османской империи.

После тайного побега из дворца он провел годы в православном монастыре вместе с матерью, скрываясь от политических преследований. Повзрослев, самопровозглашённый шехзаде активно искал поддержки у европейских правителей, но многие относились к его притязаниям на османский престол с большим скепсисом.

Исторические хроники утверждали, что после смерти султана Ибрагима Яхья даже пытался организовать восстание, чтобы заявить о своих правах. Но ничего не удалось.

Яхья прожил довольно долгую жизнь и умер естественной смертью. Правда, многие исследователи до сих пор спорят — был ли он настоящим потомком османской династии или просто харизматичным авантюристом.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Сети выбрали идеального мужчину из «Великолепного века».

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век: Империя Кесем»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
