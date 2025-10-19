Меню
Реальный Энди Дюфрейн нашелся в Индии: преступник повторил аферу из «Побега из Шоушенка» — финал был другим

19 октября 2025 07:58
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Злоумышленник скопировал некоторые сюжетные повороты ленты.  

Кинематограф часто черпает вдохновение в реальных событиях, но иногда жизнь сама устраивает ремейки голливудских хитов. На этот раз сценарий культового «Побега из Шоушенка» неожиданно воплотился в индийском городе Варанаси.

Местный заключенный Рамджит Ядав, обвиняемый в убийстве жены, сумел воспроизвести знаменитую схему Энди Дюфрейна. Получив свободу под залог, он сразу же воспользовался тюремной чековой книжкой для снятия средств с банковского счета исправительного учреждения.

Расследование показало, что это был хорошо продуманный план с сообщниками. К афере подключились еще один заключенный, тюремный бухгалтер и охранник. Вместе они организовали перевод почти 30 000 рупий со счета, контролируемого начальником тюрьмы счета.

Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Мошенничество раскрылось лишь через год благодаря случайности. Начальник учреждения заметил подозрительную операцию на 2 600 рупий и инициировал проверку банковских документов.

Все участники схемы были установлены и задержаны. В отличие от голливудского оригинала, эта история закончилась без хэппи-энда.

Ранее портал «Киноафиша» писал про тёмное прошлое Рэда, которое не показали в фильме.

Фото: Кадры из фильма «Побег из Шоушенка» (1994)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
