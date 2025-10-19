Реальный Энди Дюфрейн нашелся в Индии: преступник повторил аферу из «Побега из Шоушенка» — финал был другим

Кинематограф часто черпает вдохновение в реальных событиях, но иногда жизнь сама устраивает ремейки голливудских хитов. На этот раз сценарий культового «Побега из Шоушенка» неожиданно воплотился в индийском городе Варанаси.

Местный заключенный Рамджит Ядав, обвиняемый в убийстве жены, сумел воспроизвести знаменитую схему Энди Дюфрейна. Получив свободу под залог, он сразу же воспользовался тюремной чековой книжкой для снятия средств с банковского счета исправительного учреждения.

Расследование показало, что это был хорошо продуманный план с сообщниками. К афере подключились еще один заключенный, тюремный бухгалтер и охранник. Вместе они организовали перевод почти 30 000 рупий со счета, контролируемого начальником тюрьмы счета.

Мошенничество раскрылось лишь через год благодаря случайности. Начальник учреждения заметил подозрительную операцию на 2 600 рупий и инициировал проверку банковских документов.

Все участники схемы были установлены и задержаны. В отличие от голливудского оригинала, эта история закончилась без хэппи-энда.

