Реальные ветераны в шоке от новинки НТВ «Позывной "Альфа"»: «Большой стыд и пародия»

24 января 2026 12:48
Кадр из сериала «Позывной "Альфа"»

Бойцов возмутило показанное на экране.

В январе зрители НТВ увидели премьеру сериала «Позывной "Альфа"». Этот проект посвятили легендарной спецгруппе.

Картина основана на реальных операциях. Создатели хотели сделать достойный памятник подвигу бойцов.

Но самыми первыми и самыми придирчивыми зрителями стали ветераны самой «Альфы». Именно их историю и хотели рассказать авторы.

Однако вердикт участников событий оказался строгим и совершенно однозначным. Они не приняли показанную на экране версию.

Сюжет сериала «Позывной "Альфа"»

Когда возникает угроза для мирных граждан, в дело вступает спецподразделение ФСБ. Это бойцы легендарного центра «Альфа». Они отлично подготовлены и всегда наготове.

В оперативной работе они не используют настоящие имена, только специальные позывные. Высококлассные профессионалы под началом полковника с позывным «Енисей» действуют чётко и быстро.

Их задача — освободить людей, захваченных в торговом центре. Они спасают пассажиров, оказавшихся заложниками в самолёте. Приходят на помощь посетителям кафе, на которое напали экстремисты. Обезвреживают опасных преступников даже в стенах следственного изолятора.

Кадр из сериала «Позывной "Альфа"»

Мнения ветеранов спецназа

Ветераны спецподразделений остались крайне недовольны сериалом. Их возмутили не только творческие промахи и грубые ошибки в деталях, вроде офицера из особняка в элитном поселке.

Но главная претензия — к самому духу картины. По мнению ветеранов, он искажает суть их службы. А женщину в спецназе на экране вообще не учат, а калечат.

Бывшие бойцы высказались предельно жёстко. Их слова приводит Медиа Группа «Спецназ России/Герои России».

«Сериал — большой стыд и пародия», — считает участник реальных штурмов, полковник Александр Репин.

«Худшего фильма о спецподразделении я еще не видел!» — заявил полковник Игорь Митрофанов, первый командир группы «Сигма» ФПС.

«Этот фильм просто дурилка картонная на тему славной и легендарной "Альфы"», — отметил кавалер ордена «За личное мужество», ветеран Николай Калиткин.

Особое недоумение вызвали консультанты проекта. Ветеран группы «А» Александр Михайлов задаётся вопросом, в каких операциях они вообще участвовали.

«Возьмём командира подразделения с «козлиной» бородкой. В те годы в подразделении допускались только аккуратные усы», — возмутился Михайлов.

По его словам, строгий внешний вид был вопросом дисциплины и безопасности, а не просто формальностью. Подобные вольности, по мнению профессионалов, превращают серьёзную тему в набор голливудских штампов.

Фото: Кадры из сериала «Позывной "Альфа"»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
