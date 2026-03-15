Реальные следователи посмотрели «Первый отдел» и нашли ляп уже во 2 эпизоде 1 сезона: Брагин сделал то, что на самом деле невозможно

15 марта 2026 10:23
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Конечно, все ради эффектной картинки, но все равно осадочек остался.

Пятый сезон «Первого отдела» завершился, обсуждения сериала в Сети не утихают. Зрители спорят о героях, расследованиях и финале. Параллельно специалисты по реальной следственной работе разбирают отдельные сцены.

Некоторые эпизоды, как оказалось, выглядят эффектно на экране, но вызывают вопросы у тех, кто много лет работал в Следственном комитете.

Командировка Брагина

Один из таких моментов — 2 эпизод 1 сезона, где следователь Юрий Брагин отправляется в Ленинградскую область. По сюжету там находят тела двух девушек, а расследование ведут как дело о возможном серийном убийце. Герой приезжает на место один, чтобы разобраться в происходящем.

В кино такой ход выглядит привычно. Главный герой приезжает, быстро берет ситуацию под контроль и начинает действовать. Реальная практика следственной работы устроена иначе.

«Следователя управления по таким резонансным делам никогда в жизни не отпустят одного, без поддержки со стороны главного управления МВД по субъекту. Поскольку он там может осуществлять контроль за районными следователями. Но он не имеет никакой прямой власти над сотрудниками районной полиции. Для этого, в целях укрепления, направляются параллельно сотрудники с главного управления МВД, которые помогают и оперативно сопровождают», — указал не нестыковки Владислав Подшибякин, экс-руководитель Коптевского МрСО ГСУ СК по г. Москве.

Как это происходит в реальности

Бывшие сотрудники Следственного комитета отмечают, что подобные расследования почти всегда ведет целая группа специалистов. Один следователь на месте преступления — редкость даже для менее сложных дел.

«Если следственная группа направляется, то в составе экспертов-криминалистов. Приезжает не один следователь. Так должно быль в действительности», — заявил Дмитрий Карандашов, экс-следователь ГСУ СКР по городу Москва.

Создатели «Первого отдела» нередко жертвуют точностью ради драматургии. Один герой на месте преступления выглядит убедительнее и проще для зрителя. Реальная работа следствия намного менее кинематографична — и почти всегда командная.

Екатерина Адамова
