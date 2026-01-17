Меню
Реальной Хюррем на халву налегать не разрешали: от настоящего меню в султанском гареме сведет желудок

17 января 2026 08:56
Кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале реальность приукрасили.

Поклонники «Великолепного века» часто представляют гарем как место вечного праздника. Кажется, что там были только роскошные наряды, дворцовые заговоры и нескончаемые пиры с восточными сладостями.

Однако реальное меню обитательниц султанского гарема было гораздо скромнее. Оно скорее напоминало скромный армейский паёк, лишь с добавлением местных специй и традиций.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Рацион в гареме

Ежедневное меню в гареме было довольно скромным. По некоторым данным, порция на одну женщину не превышала 250 граммов. Причём в день полагалось всего два приёма пищи — утренний и вечерний.

Никаких дополнительных перекусов, разве что иногда разрешали глоток прохладного шербета, чтобы не мучило головокружение от голода.

Это была не жадность, а трезвый расчёт. Османские правители понимали простую вещь. Если держать сотни женщин в закрытых покоях без физической активности и при этом обильно кормить их сладким, результат будет далёк от идеала. Хотя пышные формы и ценились на Востоке, всё должно было быть в меру.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Исключения из правил

Питание в гареме полностью зависело от положения женщины. Султан и его ближайшее окружение могли позволить себе любые изыски. Но для простых наложниц соблазнительные сладости вроде лукума и халвы были редким угощением. Их подавали только по особым случаям и большим праздникам.

Однако были и исключения. Если наложница привлекала внимание султана и становилась фавориткой, её рацион на несколько дней меняли. Считалось, что более сытная и питательная пища увеличивает шансы на зачатие наследника.

Беременным женщинам также немного увеличивали порции и добавляли блюда. Но даже их не баловали излишествами, всё было в рамках строгой системы.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
