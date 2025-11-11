Реальная история про адвоката, снятая в 2019 году, внезапно ворвалась в топ-10 Netflix — Майкл Б. Джордан стал главным украшением драмы

Сразу после появления в каталоге Netflix драму «Просто помиловать» (Just Mercy, 2019) настигла вторая молодость: фильм молниеносно вошёл в топ-10 сервиса сразу после добавления на площадку.

Интересный парадокс — в 2019 году картина потерялась на фоне «Звёздных войн», собрав всего около 50 миллионов долларов. В 2025-м же аудитория вдруг поняла: она пропустила то самое кино, к которому хочется вернуться.

О чём история

В центре сюжета — Брайан Стивенсон, выпускник Гарварда, который приезжает в Алабаму, чтобы защищать тех, у кого нет денег на адвоката.

Его главная миссия — дело Уолтера МакМиллиана, приговорённого к смерти за убийство, которого он не совершал.

Вроде бы простая фабула, но реальная история быстро превращается в напряжённое исследование судебной системы США.

Почему фильм снова стал хитом

Зрители массово пишут, что не ожидали такой силы: уж слишком долго тема смертной казни и судебных ошибок оставалась где-то на периферии поп-культуры. А сейчас — наоборот — многие ищут честные истории.

Плюс сыграл фактор Майкла Б. Джордана в главной роли, который после успешных проектов последних лет удерживает внимание аудитории.

Добавьте к этому Джейми Фокса, который буквально проживает роль осуждённого, — и вуаля, Netflix получает новый старый хит.

Майкл Б. Джордан — причина, по которой включают фильм

Зрители в отзывах подчёркивают, что здесь Джордан максимально собранный, точный и спокойный. Он играет адвоката без громких жестов и яростных монологов — и именно в этой сдержанности рождается сила.

Дуэт с Джейми Фоксом работает почти идеально: Фокс создаёт эмоциональное ядро, Джордан — интеллектуальную рамку истории.

Стоит ли смотреть

Если хочется драмы, которая не пытается тебя удивить эффектами, а просто рассказывает важную историю — это тот случай.

«Просто помиловать» не давит на эмоции искусственно, не пытается нравиться каждому зрителю, но попадает глубоко в сердце.

А то, что фильм спустя шесть лет после релиза ворвался в топ-10, лишь подтверждает: сильные истории не стареют.

