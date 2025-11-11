Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Реальная история про адвоката, снятая в 2019 году, внезапно ворвалась в топ-10 Netflix — Майкл Б. Джордан стал главным украшением драмы

Реальная история про адвоката, снятая в 2019 году, внезапно ворвалась в топ-10 Netflix — Майкл Б. Джордан стал главным украшением драмы

11 ноября 2025 20:33
«Просто помиловать»

Фильм, который спустя годы нашёл свою аудиторию.

Сразу после появления в каталоге Netflix драму «Просто помиловать» (Just Mercy, 2019) настигла вторая молодость: фильм молниеносно вошёл в топ-10 сервиса сразу после добавления на площадку.

Интересный парадокс — в 2019 году картина потерялась на фоне «Звёздных войн», собрав всего около 50 миллионов долларов. В 2025-м же аудитория вдруг поняла: она пропустила то самое кино, к которому хочется вернуться.

О чём история

В центре сюжета — Брайан Стивенсон, выпускник Гарварда, который приезжает в Алабаму, чтобы защищать тех, у кого нет денег на адвоката.

Его главная миссия — дело Уолтера МакМиллиана, приговорённого к смерти за убийство, которого он не совершал.

Вроде бы простая фабула, но реальная история быстро превращается в напряжённое исследование судебной системы США.

Почему фильм снова стал хитом

Зрители массово пишут, что не ожидали такой силы: уж слишком долго тема смертной казни и судебных ошибок оставалась где-то на периферии поп-культуры. А сейчас — наоборот — многие ищут честные истории.

Плюс сыграл фактор Майкла Б. Джордана в главной роли, который после успешных проектов последних лет удерживает внимание аудитории.

Добавьте к этому Джейми Фокса, который буквально проживает роль осуждённого, — и вуаля, Netflix получает новый старый хит.

Майкл Б. Джордан — причина, по которой включают фильм

Зрители в отзывах подчёркивают, что здесь Джордан максимально собранный, точный и спокойный. Он играет адвоката без громких жестов и яростных монологов — и именно в этой сдержанности рождается сила.

Дуэт с Джейми Фоксом работает почти идеально: Фокс создаёт эмоциональное ядро, Джордан — интеллектуальную рамку истории.

Стоит ли смотреть

Если хочется драмы, которая не пытается тебя удивить эффектами, а просто рассказывает важную историю — это тот случай.

«Просто помиловать» не давит на эмоции искусственно, не пытается нравиться каждому зрителю, но попадает глубоко в сердце.

А то, что фильм спустя шесть лет после релиза ворвался в топ-10, лишь подтверждает: сильные истории не стареют.

Также прочитайте: Не тратьте время на поиски: вот 5 детективных сериалов, которые хвалят даже те, кто «ничего уже не смотрит»

Фото: Кадр из фильма «Просто помиловать»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пули, предательство и миллионы на кону: 5 криминальных хитов Netflix, которые зрители оценили выше, чем ожидали Пули, предательство и миллионы на кону: 5 криминальных хитов Netflix, которые зрители оценили выше, чем ожидали Читать дальше 10 ноября 2025
Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна» Агентство Анфисы распалось, но появилась «Этика» - и действуют тут совсем неэтично: что известно о втором сезоне «Искусства соблазна» Читать дальше 11 ноября 2025
Кто же убьет Лео Бонарта в 5 сезоне «Ведьмака»: фанаты сериала гадают, а Сапковский уже давно выдал все спойлеры Кто же убьет Лео Бонарта в 5 сезоне «Ведьмака»: фанаты сериала гадают, а Сапковский уже давно выдал все спойлеры Читать дальше 11 ноября 2025
Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Читать дальше 11 ноября 2025
Откуда произошел вирус зомби в сериале «Ходячие мертвецы»: ответ дали только в спин-оффе и то спустя годы Откуда произошел вирус зомби в сериале «Ходячие мертвецы»: ответ дали только в спин-оффе и то спустя годы Читать дальше 11 ноября 2025
Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Читать дальше 11 ноября 2025
Этот момент я ждала полгода: в «Клюквенном щербете» Ишил наконец разоблачат — но смертей будет много Этот момент я ждала полгода: в «Клюквенном щербете» Ишил наконец разоблачат — но смертей будет много Читать дальше 11 ноября 2025
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей «Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей Читать дальше 11 ноября 2025
Голлум мог быть спасен: Толкин плакал, когда создавал эту сцену – а Питер Джексон «вырезал» её из «Властелина колец» Голлум мог быть спасен: Толкин плакал, когда создавал эту сцену – а Питер Джексон «вырезал» её из «Властелина колец» Читать дальше 11 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше