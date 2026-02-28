Реальная история, 6 эпизодов и холодный тон: почему «Побег» — неожиданно крепкий мини-сериал 2026 года с рейтингом 7,5

Если не знаете, что включить вечером, обратите внимание на австралийский сериал «Побег» (Run). Это шесть эпизодов криминальной драмы от стриминга Binge, основанные на реальных событиях. В центре — Брендан Эббот, самый известный грабитель банков в Австралии, получивший в 1980-х прозвище «Почтовый бандит».

Прозвище появилось из-за его дерзости: после ограблений и побегов он отправлял полиции насмешливые письма. Активно Эббот действовал почти 10 лет — с конца 1980-х до весны 1998 года.

Он несколько раз сбегал из тюрем, участвовал в бунтах и постоянно ускользал от преследования. В 1998 году его задержали, и с тех пор он отбывает пожизненное заключение. По открытым данным, прошение об УДО он может подать в 2026 году.

Режиссер Бен Янг, работавший над «Кликбейтом» для Netflix, делает ставку на сухую подачу и хронологию событий. Здесь нет героизации преступника — только факты, детали расследований и сбои системы. Сериал не пытается превратить историю в аттракцион.

Джордж Мэйсон играет Эббота сдержанно и точно, без лишней харизмы. Кейнан Лонсдейл в роли преследующего его полицейского выглядит менее убедительно, и противостояние не выходит на уровень культовых криминальных дуэлей. «Побег» — это строгий, динамичный разбор реальной истории в формате 6 серий по 45–50 минут.