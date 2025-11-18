У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться

Остросюжетные новинки ноября собрали всё: криминальные дороги, «умный дом», который совсем не хочет добра, возвращение легендарных иллюзионистов, антиутопию с беглецом, играющим против системы, и французский лес, где даже воздух кажется опасным.
«Воровское шоссе»
Криминальная драма о шерифе, который давно разочаровался в службе, но всё ещё стоит на пути тех, кто пытается провести через границу краденый скот.
Аарон Экхарт ведёт историю в жёстком, прямолинейном стиле — здесь пахнет пылью, законами больших пространств и отчаянными попытками восстановить справедливость, даже если ты один против всех.
«Голосовой помощник»
Российский психологический триллер про компанию друзей, решивших отдохнуть в загородном «умном доме». Но дом начинает играть по своим правилам.
Полина Федина и Борис Дергачев проводят зрителя через цепочку событий, где человеческие слабости становятся слабее технологий, а попытка расслабиться превращается в кошмар.
«Иллюзия обмана 3»
Четыре Всадника снова в игре — и снова на сторону добра, хотя методы по-прежнему на грани закона. Новое дело требует украсть «сердечный алмаз» у клана Вандерберг: яркое аферистское шоу возвращается с прежним размахом.
Харрельсон, Айзенберг, Фишер, Пайк и даже Дэниэл Рэдклифф — состав сияет не хуже самой добычи.
«Бегущий человек»
Антиутопия по роману Стивена Кинга — о мужчине, ради спасения дочери вступившем в смертельное реалити. 30 дней гонки, где охотники – профессионалы, а беглецов выживает один из ста.
Глен Пауэлл сталкивается с тотальным государством и шоу, где ставки — человеческие жизни. История, в которой отчаяние выглядит убедительнее любых спецэффектов.
«Смертоносный лес»
Французский триллер про честного капитана полиции, которого отправили служить в тихую деревню. Он сразу оказывается в деле, где никто не хочет говорить правду.
Выстрел в лесу, молчание местных, ощущение тайны, от которой мурашки по коже.
