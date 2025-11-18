Меню
У «Иллюзии обмана 3» достойные конкуренты: 5 фильмов ноября, от которых невозможно оторваться

18 ноября 2025 20:33
Кадр из фильма «Воровское шоссе», «Голосовой помощник», «Бегущий человек»

Подборка для тех, кто ищет кино, которое действует быстрее адреналина.

Остросюжетные новинки ноября собрали всё: криминальные дороги, «умный дом», который совсем не хочет добра, возвращение легендарных иллюзионистов, антиутопию с беглецом, играющим против системы, и французский лес, где даже воздух кажется опасным.

«Воровское шоссе»

«Воровское шоссе»

Криминальная драма о шерифе, который давно разочаровался в службе, но всё ещё стоит на пути тех, кто пытается провести через границу краденый скот.

Аарон Экхарт ведёт историю в жёстком, прямолинейном стиле — здесь пахнет пылью, законами больших пространств и отчаянными попытками восстановить справедливость, даже если ты один против всех.

«Голосовой помощник»

«Голосовой помощник»

Российский психологический триллер про компанию друзей, решивших отдохнуть в загородном «умном доме». Но дом начинает играть по своим правилам.

Полина Федина и Борис Дергачев проводят зрителя через цепочку событий, где человеческие слабости становятся слабее технологий, а попытка расслабиться превращается в кошмар.

«Иллюзия обмана 3»

Четыре Всадника снова в игре — и снова на сторону добра, хотя методы по-прежнему на грани закона. Новое дело требует украсть «сердечный алмаз» у клана Вандерберг: яркое аферистское шоу возвращается с прежним размахом.

Харрельсон, Айзенберг, Фишер, Пайк и даже Дэниэл Рэдклифф — состав сияет не хуже самой добычи.

«Бегущий человек»

Антиутопия по роману Стивена Кинга — о мужчине, ради спасения дочери вступившем в смертельное реалити. 30 дней гонки, где охотники – профессионалы, а беглецов выживает один из ста.

Глен Пауэлл сталкивается с тотальным государством и шоу, где ставки — человеческие жизни. История, в которой отчаяние выглядит убедительнее любых спецэффектов.

«Смертоносный лес»

Французский триллер про честного капитана полиции, которого отправили служить в тихую деревню. Он сразу оказывается в деле, где никто не хочет говорить правду.

Выстрел в лесу, молчание местных, ощущение тайны, от которой мурашки по коже.

Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
