Разыграли скандал как по нотам: в 105 серии «Клюквенного щербета» сценаристы показали интрижку Фираза — но не с Доа

Скандальный старт 4 сезона «Клюквенного щербета» взорвал соцсети: зрители были уверены, что Доа изменяет Фатиху с Фиразом. Но во 2 серии оказалось, что драму раздули зря. Сценаристы сыграли в хитрый пиар — и сделали резкий поворот, оставив публику в лёгком замешательстве.

Скандальная переписка: Фатих или Фираз?

В финале первой серии зрителям показали любовные смс Доа, якобы адресованные Фиразу. Но во 2 серии выяснилось, что послание предназначалось Фатиху, а Фираз тем временем нашёл себе новую женщину — некую Демет. И пока зрителям не показали, что за разлучница пытается влезть в чужую семью.

Доа и Фираз: дружба вместо романа

Авторы оставили сцены сближения Доа и Фираза, но перенесли их в дружескую плоскость. Герои делятся недовольством супругами и находят общий язык, но на роман это пока не похоже.

А вот Фатих продолжает смешить своей наигранной серьёзностью — и теряет авторитет в глазах родни, едва возвращается дядя Омер.

Нурсема и мечта о ребёнке

Нурсема решилась стать матерью, но столкнулась с проблемой: уговорить мужа на близость оказалось не так просто. Но дочь Пембе так просто не сдается — помирилась со свекровью, наготовила ужин для всей семьи и даже нарядилась в пеньюар.

Абдуллах и его принципы

Апо вдруг вспомнил о религиозности: требует от Ишил скромнее одеваться и даже намекает на хиджаб. Апогеем стало возмущение массажистом, который слишком вольно обращался с его женой прямо дома. Эта линия явно обещает дальнейшие конфликты.

Возмездие и новая угроза

Самый яркий финальный акцент серии — сообщение для Ишил: «Я знаю, что ты убийца». Авторы снова бросают крючок — увидел ли его Апо или нет? И пожалуй, это был единственный интересный момент в серии, которая оказалась слишком спокойной и даже местами скучной.

Ранее мы писали: Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит.