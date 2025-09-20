Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Разыграли скандал как по нотам: в 105 серии «Клюквенного щербета» сценаристы показали интрижку Фираза — но не с Доа

Разыграли скандал как по нотам: в 105 серии «Клюквенного щербета» сценаристы показали интрижку Фираза — но не с Доа

20 сентября 2025 15:42
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Похоже, нас опять водили за нос.

Скандальный старт 4 сезона «Клюквенного щербета» взорвал соцсети: зрители были уверены, что Доа изменяет Фатиху с Фиразом. Но во 2 серии оказалось, что драму раздули зря. Сценаристы сыграли в хитрый пиар — и сделали резкий поворот, оставив публику в лёгком замешательстве.

Скандальная переписка: Фатих или Фираз?

В финале первой серии зрителям показали любовные смс Доа, якобы адресованные Фиразу. Но во 2 серии выяснилось, что послание предназначалось Фатиху, а Фираз тем временем нашёл себе новую женщину — некую Демет. И пока зрителям не показали, что за разлучница пытается влезть в чужую семью.

Доа и Фираз: дружба вместо романа

Авторы оставили сцены сближения Доа и Фираза, но перенесли их в дружескую плоскость. Герои делятся недовольством супругами и находят общий язык, но на роман это пока не похоже.

А вот Фатих продолжает смешить своей наигранной серьёзностью — и теряет авторитет в глазах родни, едва возвращается дядя Омер.

Нурсема и мечта о ребёнке

Нурсема решилась стать матерью, но столкнулась с проблемой: уговорить мужа на близость оказалось не так просто. Но дочь Пембе так просто не сдается — помирилась со свекровью, наготовила ужин для всей семьи и даже нарядилась в пеньюар.

Абдуллах и его принципы

Апо вдруг вспомнил о религиозности: требует от Ишил скромнее одеваться и даже намекает на хиджаб. Апогеем стало возмущение массажистом, который слишком вольно обращался с его женой прямо дома. Эта линия явно обещает дальнейшие конфликты.

Возмездие и новая угроза

Самый яркий финальный акцент серии — сообщение для Ишил: «Я знаю, что ты убийца». Авторы снова бросают крючок — увидел ли его Апо или нет? И пожалуй, это был единственный интересный момент в серии, которая оказалась слишком спокойной и даже местами скучной.

Ранее мы писали: Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше Читать дальше 26 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему? Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды Читать дальше 28 сентября 2025
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами Читать дальше 28 сентября 2025
«Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму «Сердцебиение» или новый «Зимородок»? Три веские причины выбрать свежую драму Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше