Развелись, похоронили супругов, просто поругались? Выяснили, почему в «Трех котах» бабушка и дедушка живут раздельно

Создатели «Трёх котов» когда-то честно ответили: дедушка живёт у моря и работает на маяке, бабушка — в деревне и выращивает растения. Всё просто и логично. Но зрители, особенно родители, до сих пор спорят в комментариях: «Они что, разведены? Почему никогда не вместе?»

Мир, где взрослые не в центре

Главная идея мультсериала — показать детский мир таким, каким его видят сами дети. В этом мире нет семейных драм, браков и разводов. Есть котята, их приключения и безопасные ситуации, где взрослые появляются только тогда, когда нужно объяснить что-то важное или поддержать.

Бабушка и дедушка — не пример семейных отношений, а два самостоятельных персонажа с интересами и своим ритмом жизни. Один живёт у моря, другой в саду — и оба счастливы.

Не развод, а педагогика

Создатели сознательно убрали личные отношения взрослых из кадра. Это приём, который используется во многих детских проектах: в «Маше и Медведе» родители не появляются вовсе, в «Фиксиках» мама и папа есть, но действуют на периферии.

Задача — не моделировать «идеальную семью», а дать ребёнку ощущение защищённого пространства, где мир устроен понятно и доброжелательно.

Интернет-детективы против сценаристов

Тем не менее, зрители продолжают разгадывать «заговор» авторов: «Бабушка мама Кисули, дедушка — папы Кота, вот почему они не вместе!» — пишут в комментариях. Кто-то шутит на эту тему, другие вспоминают советские мультики, где дедушка всегда где-то рядом с самоваром и внуками.

Но здесь всё иначе — и именно в этом суть «Трёх котов»: показать, что близость — это не дом под одной крышей, а добрые отношения, поддержка и участие.

Бабушка и дедушка живут порознь, но звонят, помогают и приезжают на праздники. Это не драма — это нормальная жизнь. Просто на этот раз она рассказана языком котят.

