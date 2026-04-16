Разве можно забыть Риту и Женю из «Дома 2»? Их сыну уже 16 лет — вот как выглядит первый ребенок проекта

Маргарита Агибалова — одна из первых участниц «Дома-2», которая забеременела на проекте и решила остаться под прицелом камер. Ее сыну Мите уже 16 лет.

Рита изначально строила отношения с Андреем Черкасовым, но влюбилась в Евгения Кузина. На момент романа ей было 18 лет, ему — 25.

Отношения Риты и Евгения были бурными. Они часто ссорились и мирились. Рита призналась в измене с Алексеем Адеевым, что сильно ранило Кузина. Однако влюбленные все равно поженились, так как Маргарита забеременела.

Но семейная жизнь пары не сложилась — они развелись. У каждого сейчас своя личная жизнь. Евгений Кузин был во втором браке с Александрой Артемовой. В 2019 году у пары родилась дочь, но брак позже распался. Супруги активно использовали проект «Дом-2» для продвижения и медийного внимания. Их отношения часто обсуждали в эфире и в соцсетях.

В настоящее время Кузин реже показывает личную жизнь на камеру. О каких‑то громких сменах статуса он не сообщает.

Второй брак Маргарита заключила с Павлом Марсо. Свадьба прошла в апреле 2014 года. В этом браке у неё родилась дочь Белла. В 2016 году семья переехала на Кипр. Позже у них появилась и квартира в Москве.

Маргарита стала предпринимательницей: открыла собственный модный бутик. Отношения с бывшим мужем долго оставались напряжёнными. Рита жаловалась на его невнимание к сыну. Известно, что Женя не так часто видел сына, а отцом Митя называл Павла Марсо. С тех пор минуло немало лет. Митя Кузин вырос. Пользователи соцсетей подмечают, что он очень похож на маму. Он прекрасно учится, знает несколько языков и является настоящей гордостью семьи.