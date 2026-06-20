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Разумовская, Кологривый и лес, который не хочет отпускать: эта экранизация романа-триллера станет хитом 2026 года

20 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Лес»

Книга уже получила множество наград и признание читателей.

12 ноября 2026 года в российский прокат выйдет триллер «Лес» — экранизация одноимённого романа Светланы Тюльбашевой, который успел стать одним из самых обсуждаемых отечественных жанровых бестселлеров последних лет. Рассказываем, почему на него стоит обратить внимание.

Сюжет фильма «Лес»

В центре сюжета — две москвички, бесследно исчезающие в карельских лесах. Каждая попытка найти дорогу домой приводит их к новым опасностям. Постепенно героини понимают, что вокруг происходит нечто странное. Лес будто наблюдает за ними и живёт по своим собственным законам.

Параллельно развивается ещё одна загадочная история. В заброшенный деревенский дом приезжает необычная семья, появлению которой местные жители совсем не рады.

Сильный актёрский состав

Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый, Карина Разумовская, Лянка Грыу, Роза Хайруллина и Екатерина Васильева. За постановку отвечает Гамлет Дульян, ранее работавший над проектом «Красные линии».

Особенно интересно увидеть Кологривого в более мрачном и напряжённом материале. Последние годы актёр всё чаще оказывается в центре громких премьер, и «Лес» может стать ещё одной заметной работой в его фильмографии.

Почему проект вызывает интерес

В последние годы российское кино всё чаще обращается к мистическим триллерам и фолк-хоррорам. Но «Лес» привлекает не только жанром. У фильма уже есть крепкая литературная основа: роман Светланы Тюльбашевой попадал в списки крупных литературных премий и вошёл в число самых заметных российских художественных книг последних лет.

Если авторам удастся сохранить тревожную атмосферу оригинала, нас может ждать один из самых любопытных отечественных триллеров 2026 года. По крайней мере, история о лесе, который не хочет отпускать своих гостей, звучит достаточно жутко, чтобы захотеть увидеть её на большом экране.

Фото: Кадр из фильма «Лес»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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