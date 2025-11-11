Разумны ли ксеноморфы из «Чужого»? Учёные и фанаты спорят уже 40 лет — вот к какому мнению пришли

Разбираемся, есть ли у них интеллект или только инстинкт.

Разумны ли ксеноморфы — те самые черные создания с кислотной кровью и пустыми глазами? Этот вопрос преследует фанатов «Чужого» уже сорок лет. Кто они — бездушные машины для убийства или продуманные хищники, чья логика просто недоступна человеку?

Когда чудовище думает быстрее человека

В первом «Чужом» ксеноморф ведёт себя не как зверь, а как стратег. Он изучает корабль, использует вентиляцию, выбирает момент атаки. Во втором фильме матка ксеноморфов понимает, как вызвать лифт, хотя никогда не видела человеческих технологий.

Это уже не инстинкт, а, как минимум, наблюдательность и анализ. Даже одиночные особи действуют согласованно — словно понимают задачу. А теперь вспомните гибридов из «Воскрешения» и «Чужих против Хищника» — там интеллект почти человеческий. Может, не мы охотимся на них, а они на нас?

Но есть и другая версия

Противники идеи разумности уверены: всё, что мы видим, — программа. Ксеноморфы — биологическое оружие, выведенное для убийства. Их «ум» — результат точной инженерии. Поведение идеально, потому что заранее запрограммировано. Они не развиваются, не учатся, не меняются.

Даже новорождённый грудолом и старый воин действуют одинаково. У улья — структура насекомого, где матка управляет рабочими, но не мыслит в человеческом смысле.

Разум без души?

Даже если интеллект у ксеноморфов есть, им не суждено стать цивилизацией. Они не строят, не мечтают, не останавливаются. Их разум — это математика выживания, лишённая морали и сомнений, пишет автор Дзен-канала «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

Они — отражение самой идеи эволюции без этики. И, возможно, именно поэтому они так пугают: потому что это не монстры без ума. Это ум без человечности.

