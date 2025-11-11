Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Разумны ли ксеноморфы из «Чужого»? Учёные и фанаты спорят уже 40 лет — вот к какому мнению пришли

Разумны ли ксеноморфы из «Чужого»? Учёные и фанаты спорят уже 40 лет — вот к какому мнению пришли

11 ноября 2025 08:56
Кадр из фильма «Чужой»

Разбираемся, есть ли у них интеллект или только инстинкт.

Разумны ли ксеноморфы — те самые черные создания с кислотной кровью и пустыми глазами? Этот вопрос преследует фанатов «Чужого» уже сорок лет. Кто они — бездушные машины для убийства или продуманные хищники, чья логика просто недоступна человеку?

Когда чудовище думает быстрее человека

В первом «Чужом» ксеноморф ведёт себя не как зверь, а как стратег. Он изучает корабль, использует вентиляцию, выбирает момент атаки. Во втором фильме матка ксеноморфов понимает, как вызвать лифт, хотя никогда не видела человеческих технологий.

Это уже не инстинкт, а, как минимум, наблюдательность и анализ. Даже одиночные особи действуют согласованно — словно понимают задачу. А теперь вспомните гибридов из «Воскрешения» и «Чужих против Хищника» — там интеллект почти человеческий. Может, не мы охотимся на них, а они на нас?

Кадр из фильма «Чужой»

Но есть и другая версия

Противники идеи разумности уверены: всё, что мы видим, — программа. Ксеноморфы — биологическое оружие, выведенное для убийства. Их «ум» — результат точной инженерии. Поведение идеально, потому что заранее запрограммировано. Они не развиваются, не учатся, не меняются.

Даже новорождённый грудолом и старый воин действуют одинаково. У улья — структура насекомого, где матка управляет рабочими, но не мыслит в человеческом смысле.

Разум без души?

Даже если интеллект у ксеноморфов есть, им не суждено стать цивилизацией. Они не строят, не мечтают, не останавливаются. Их разум — это математика выживания, лишённая морали и сомнений, пишет автор Дзен-канала «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

Они — отражение самой идеи эволюции без этики. И, возможно, именно поэтому они так пугают: потому что это не монстры без ума. Это ум без человечности.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из фильма «Чужой»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Они не просто так ходили на двух ногах: кем на самом деле были «креветки» из «Района №9» Читать дальше 11 ноября 2025
Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине коле» вечно ходят босиком Читать дальше 11 ноября 2025
«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах «А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах Читать дальше 11 ноября 2025
В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить Читать дальше 10 ноября 2025
Вин Дизель так снялся в «Пятом элементе», что его даже никто не заметил: и в титры вписать забыли Вин Дизель так снялся в «Пятом элементе», что его даже никто не заметил: и в титры вписать забыли Читать дальше 10 ноября 2025
Рипли рыдала как МакКонахи в «Интерстелларе»: почему Ридли Скотт выкинул из «Чужих» такую важную сцену Рипли рыдала как МакКонахи в «Интерстелларе»: почему Ридли Скотт выкинул из «Чужих» такую важную сцену Читать дальше 10 ноября 2025
В первой «Дюне» пугал зрителей: почему даже среди ментатов Хават был исключением — на это указывают его внешние особенности В первой «Дюне» пугал зрителей: почему даже среди ментатов Хават был исключением — на это указывают его внешние особенности Читать дальше 10 ноября 2025
Кинг дрожал в кресле кинотеатра на просмотре этого фильма, а для режиссера это стало наградой: «Для меня это "Оскар"» Кинг дрожал в кресле кинотеатра на просмотре этого фильма, а для режиссера это стало наградой: «Для меня это "Оскар"» Читать дальше 9 ноября 2025
«Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти» «Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти» Читать дальше 9 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше