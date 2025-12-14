Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет

Российские кинотеатры присоединились к показу одного из главных анимационных хитов года — сиквела «Зверополис 2». Успех мультфильма уже можно назвать феноменальным — его сборы в мире приближаются к отметке в миллиард долларов, что гарантирует ему место в пятёрке самых кассовых релизов года.

Особенно впечатляет вклад китайского проката, на который пришлось почти половина этой грандиозной суммы.

А в социальных сетях параллельно зародилась любопытная фанатская теория. Некоторые зрители, обратив внимание на схожесть названий, строят догадки о возможной связи между «Зверополисом» и музыкальным хитом — «Зверопоем». Звучат даже предположения, что эти истории могут происходить в рамках одной большой анимационной вселенной.

«Зверополис» и «Зверопой»

На первый взгляд может показаться, что «Зверополис» и «Зверопой» — родственные проекты, но на самом деле у них очень мало общего, кроме того, что их герои — животные. Миры этих мультфильмов построены по совершенно разным правилам.

Во вселенной «Зверополиса» живут в основном неодомашненные млекопитающие, причём создатели сознательно исключили из неё приматов и водных обитателей. В «Зверопое» же царит куда большее разнообразие: здесь поют и танцуют не только звери, но и рептилии, моллюски и даже осьминоги, что создаёт совершенно иную атмосферу.

Путаница с названиями — целиком на совести локализаторов. В оригинале «Зверопой» прокатывали как «Sing», что не имеет ничего общего с «Zootopia». По-видимому, переводчики сами решили объединить несвязные истории в одну франшизу.

Связь «Зверополиса» с другими мультфильмами

Существует любопытная и масштабная фанатская теория, которая объединяет несколько знаменитых мультфильмов в одну гигантскую вселенную, где «Зверополис» становится её логичным завершением.

Согласно этой идее, история начинается в глубокой древности, примерно 65 миллионов лет назад, в мире «Земли до начала времён». В ту эпоху планету населяют динозавры, которые уже обрели речь и зачатки общества.

Затем повествование совершает прыжок в каменный век, где, по версии фанатов, разворачивается история «Короля Льва». Следующей главой становится средневековье XI века, где в роли благородного разбойника выступает Робин Гуд из одноимённого диснеевского мультфильма.

Ещё через три столетия, уже на Востоке, наступает эпоха «Кунг-фу панды» с её философией и боевыми искусствами. И, наконец, кульминацией этой грандиозной эволюции становится далёкое будущее — постиндустриальная эра, представленная в «Зверополисе».

