Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами

Драмы, которые показывают не внешние войны, а сражение человека с собственной психикой.

Турецкие сериалы давно перестали быть лишь историей о красивой любви и семейных интригах.

В них все чаще поднимаются темы психических расстройств, травм и внутренней борьбы. Такие проекты не только затягивают напряженным сюжетом, но и показывают зрителю хрупкость человеческой души.

«Совершенно другой» (2023–2024)

На первый взгляд — криминальная драма о прокуроре Лейле и телеведущем Кенане.

Но за блеском медиа и громким расследованием скрывается личный ад: Кенан страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Его вторая личность, Доган, — темная и опасная сторона, которая ведет собственную кровавую игру. Сериал превращается в захватывающий портрет человека, чье сознание расколото надвое.

«Крупье» (2022–2023)

Тамер Йылмаз, переживший тяжелое детство и травму привязанности, стремится контролировать все вокруг.

Его жизнь рушится, когда он встречает загадочную Пери, страдающую от тревожного расстройства и депрессии.

Их болезненные отношения превращаются в столкновение двух раненых душ, где любовь и одержимость переплетаются, а спасение становится формой плена.

«Девушка за стеклом» (2021–2022)

Адаптация романа Гюльсерен Будайыджиоглу показывает, как контроль и психологическое насилие превращают жизнь героини в позолоченную клетку.

Налан растет под властью бабушки-тиранки и страдает от тревожного расстройства, социальной фобии и дисморфофобии.

Ее вынужденный брак с бунтарем становится не только испытанием, но и шансом вырваться из плена, в котором она жила всю жизнь.

«Портной» (2023–2024)

Мир высокой моды становится лишь фоном для драмы Пейями — талантливого дизайнера, скрывающего психическую болезнь отца.

Тревожность, выгорание и экзистенциальная депрессия подтачивают его изнутри.

Ситуация усугубляется, когда он влюбляется в невесту лучшего друга. Это чувство ломает хрупкий баланс и превращает его жизнь в болезненный поиск смысла и свободы.

