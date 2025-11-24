«Раздражают до дрожи»: 5 героев «Далекого города», которые выводят зрителей из себя так, что хочется выключить телевизор

На фоне популярности сериала обсуждения вспыхнули с новой силой — зрители спорят, кого из героев им особенно тяжело видеть в кадре.

«Далёкий город» снова бурлит в соцсетях: свежие серии подстегнули интерес к персонажам, но вместе с симпатией к одним пришло раздражение к другим.

Турецкие мелодрамы давно привили аудитории привычку активно обсуждать героев — и здесь зрители собрали собственный «анти-топ»: пять персонажей, чьё появление вызывает в комментариях всплеск недовольства.

Эджмель

Главный раздражитель проекта. Герой умудрился пересечься со всеми ключевыми линиями и испортить жизнь большинству персонажей — от Садакат до Альи и Джихана.

Зрители подчёркивают: если бы не его жестокие решения в прошлом, многим героям вообще не пришлось бы переживать нынешние драматические повороты.

Любопытно, что на его фоне аудитория даже начинает сочувствовать Фидан — хотя в начале сезона она вызывала немало вопросов.

Демир

Ферит Каи играет ярко, но зрители не спешат жалеть героя. Демиру не могут простить план, который разрушил жизнь Зеррин и обернулся проблемами для всей семьи Альбора, пишет thegirl.ru.

Комментарии от поклонников звучат почти одинаково: персонаж постоянно делает выборы, ведущие в тупик, и в итоге мешает сам себе.

Ипек

Одна из самых обсуждаемых героинь. Ипек столкнулась с критикой буквально с первого появления — и со временем недовольство только усилилось.

Фандом разделён: часть зрителей защищает актрису, отмечая химию с Атаканом Озкаей, а другая просит сценаристов «освободить экранное время». Каждое её появление в кадре — гарантированный всплеск комментариев.

Садакат

Даже несмотря на попытки героини вести себя спокойнее, зрители продолжают относиться к ней настороженно. По мнению поклонников, Садакат остаётся источником большинства конфликтов — и если её убрать, история легче задышала бы.

Но другая часть фанатов уверена: без неё сериал потеряет драматическую плотность и контраст между семьями.

Боран

Абсолютный лидер антирейтинга. Когда оказалось, что герой жив, обсуждения заполнили просьбы «вывести персонажа полностью». Боран вновь стал катализатором проблем и вернул Садакат к прежней токсичности.

Многие уверены: без него «Далёкому городу» было бы проще двигаться вперёд — но сценаристы позволяют истории развиваться именно через напряжённые семейные противоречия.

В итоге получается парадокс: нелюбимые персонажи удерживают зрителей у экранов не хуже любимцев. И чем активнее обсуждают каждого из них, тем заметнее становится, насколько глубоко сериал зашёл в эмоции своей аудитории.

