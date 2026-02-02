«Раздражает этот хромающий Черкасов»: что в «Мосгазе» зрителей бесит сильнее всего, а что всё-таки работает

Сериалу уже больше 10 лет и за это время он успел разделить зрителей на два лагеря.

«Мосгаз» давно стал сериалом, который смотрят скорее по привычке, чем из любопытства. У него по-прежнему много поклонников, но почему-то именно 10 сезон вызвал у зрителей не восторг, а раздражение.

Главный вопрос звучит прямо: зачем понадобилось возвращать Черкасова, если в предыдущей истории его смерть была показана окончательно и без намёков.

Именно это решение чаще всего в Сети называют самым неудачным. Герой появляется полуживым, замкнутым и сломленным, а затем довольно быстро возвращается к активной работе, отделавшись лишь прихрамывающей походкой.

Логика здесь хромает сильнее, чем сам персонаж. Вместо естественного драматического перехода зрителям предложили эффектное, но плохо объяснённое «воскрешение».

«Раздражает этот хромающий Черкасов, Я вообще не поняла зачем его воскресили. Без него сериал абсолютно ничего не потерял бы».

Помимо спорного возвращения Черкасова, претензии касаются темпа. Серии кажутся затянутыми, сериал долго раскачивается. Добавляют вопросов и неточности эпохи: повседневная одежда и детали быта выглядят разрозненно, словно собраны из разных лет.

За что сериал всё ещё любят

При этом у «Мосгаза» остаются сильные стороны. Линия, связанная с концертной средой и закулисьем сцены, действительно увлекает. Музыка встроена органично и работает на атмосферу. Интрига с убийствами держит до финала.

Актёрский состав не подводит. Марина Александрова, Андрей Мерзликин и другие играют уверенно. К середине сезона сериал втягивает, а ближе к финалу от него уже сложно оторваться — несмотря на все вопросы к решениям авторов.