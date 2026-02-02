Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Раздражает этот хромающий Черкасов»: что в «Мосгазе» зрителей бесит сильнее всего, а что всё-таки работает

«Раздражает этот хромающий Черкасов»: что в «Мосгазе» зрителей бесит сильнее всего, а что всё-таки работает

2 февраля 2026 09:25
Кадр из сериала «Мосгаз»

Сериалу уже больше 10 лет и за это время он успел разделить зрителей на два лагеря.

«Мосгаз» давно стал сериалом, который смотрят скорее по привычке, чем из любопытства. У него по-прежнему много поклонников, но почему-то именно 10 сезон вызвал у зрителей не восторг, а раздражение.

Главный вопрос звучит прямо: зачем понадобилось возвращать Черкасова, если в предыдущей истории его смерть была показана окончательно и без намёков.

Именно это решение чаще всего в Сети называют самым неудачным. Герой появляется полуживым, замкнутым и сломленным, а затем довольно быстро возвращается к активной работе, отделавшись лишь прихрамывающей походкой.

Логика здесь хромает сильнее, чем сам персонаж. Вместо естественного драматического перехода зрителям предложили эффектное, но плохо объяснённое «воскрешение».

«Раздражает этот хромающий Черкасов, Я вообще не поняла зачем его воскресили. Без него сериал абсолютно ничего не потерял бы».

Кадр из сериала «Мосгаз»

Помимо спорного возвращения Черкасова, претензии касаются темпа. Серии кажутся затянутыми, сериал долго раскачивается. Добавляют вопросов и неточности эпохи: повседневная одежда и детали быта выглядят разрозненно, словно собраны из разных лет.

За что сериал всё ещё любят

При этом у «Мосгаза» остаются сильные стороны. Линия, связанная с концертной средой и закулисьем сцены, действительно увлекает. Музыка встроена органично и работает на атмосферу. Интрига с убийствами держит до финала.

Актёрский состав не подводит. Марина Александрова, Андрей Мерзликин и другие играют уверенно. К середине сезона сериал втягивает, а ближе к финалу от него уже сложно оторваться — несмотря на все вопросы к решениям авторов.

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители назвали самого мерзкого персонажа из «Первого отдела»: «Гнусный, беспринципный, омерзительный типаж, для которого нет ничего святого» Зрители назвали самого мерзкого персонажа из «Первого отдела»: «Гнусный, беспринципный, омерзительный типаж, для которого нет ничего святого» Читать дальше 3 февраля 2026
Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото) Лысый Семёнов? Зрители увидели свежие кадры со съемок 8 сезона «Невского» и были удивлены «изуродованным» актером (фото) Читать дальше 30 января 2026
Ни дети, ни Ренат Агзамов не спасли 10 сезон «СашиТани» от громкого провала: реакция зрителей Ни дети, ни Ренат Агзамов не спасли 10 сезон «СашиТани» от громкого провала: реакция зрителей Читать дальше 3 февраля 2026
Был тихоней, а стал преступником: почему Рожков в 4 сезоне «Первого отдела» вдруг начал убивать? Был тихоней, а стал преступником: почему Рожков в 4 сезоне «Первого отдела» вдруг начал убивать? Читать дальше 2 февраля 2026
«Сериал своим трагизмом рвёт душу»: почему 2 сезон «Ландышей» смотреть в разы тяжелее первого — честные отзывы «Сериал своим трагизмом рвёт душу»: почему 2 сезон «Ландышей» смотреть в разы тяжелее первого — честные отзывы Читать дальше 2 февраля 2026
«Пародия на Голливуд»: 8 сезон «Невского» даже не вышел, но россияне уже в печали – хватило нового кадра с Васильевым «Пародия на Голливуд»: 8 сезон «Невского» даже не вышел, но россияне уже в печали – хватило нового кадра с Васильевым Читать дальше 1 февраля 2026
Самые антисоветские сериалы: как в новой «Вечерней школе» и «Лимитчицах» унижают живших в СССР Самые антисоветские сериалы: как в новой «Вечерней школе» и «Лимитчицах» унижают живших в СССР Читать дальше 31 января 2026
«Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора «Так круто, что просто невозможно»: «Невский» внезапно стал хитом в Америке – сравнивают с «Во все тяжкие», хвалят Архитектора Читать дальше 30 января 2026
«Посмотрела 2 серии на одном дыхании»: новый сериал «Полная совместимость» получился на уровне «Аутсорса» «Посмотрела 2 серии на одном дыхании»: новый сериал «Полная совместимость» получился на уровне «Аутсорса» Читать дальше 30 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше