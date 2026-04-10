Раздает пряники, ищет куличи на Пхукете и по-особенному красит яйца: как отмечает Пасху Юлия Пересильд

Для православных верующих 12 апреля — ключевое торжество года, Светлое Христово Воскресение, более известное как Пасха. В преддверии праздника принято печь куличи, готовить творожные пасхи и окрашивать яйца, чаще всего луковой шелухой. Не остаются в стороне и знаменитости — например, Юлия Пересильд.

Несколько лет назад артистка раскрыла семейный лайфхак по окрашиванию яиц. Оказывается, для равномерного цвета она сперва замачивает их в растворе соды, и только потом применяет обычные красители. Благодаря такому простому приёму скорлупа прокрашивается гораздо аккуратнее.

Пасху 2025 года Пересильд встретила прямо на съёмочной площадке в Таиланде, на острове Пхукет. Однако географическая удалённость не помешала ей раздобыть настоящий кулич и отметить праздник по всем правилам.

Раньше у актрисы существовала ещё одна добрая традиция, о которой фанаты узнали из её соцсетей. Вместе с дочерями она выпекала ангелочков из пряничного теста, а затем выходила в парк возле дома и угощала выпечкой случайных прохожих.