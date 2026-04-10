Раздает пряники, ищет куличи на Пхукете и по-особенному красит яйца: как отмечает Пасху Юлия Пересильд

10 апреля 2026 18:00
Кадр из фильма «ON и Она» (2025)

У актрисы свои традиции.

Для православных верующих 12 апреля — ключевое торжество года, Светлое Христово Воскресение, более известное как Пасха. В преддверии праздника принято печь куличи, готовить творожные пасхи и окрашивать яйца, чаще всего луковой шелухой. Не остаются в стороне и знаменитости — например, Юлия Пересильд.

Несколько лет назад артистка раскрыла семейный лайфхак по окрашиванию яиц. Оказывается, для равномерного цвета она сперва замачивает их в растворе соды, и только потом применяет обычные красители. Благодаря такому простому приёму скорлупа прокрашивается гораздо аккуратнее.

Пасху 2025 года Пересильд встретила прямо на съёмочной площадке в Таиланде, на острове Пхукет. Однако географическая удалённость не помешала ей раздобыть настоящий кулич и отметить праздник по всем правилам.

Раньше у актрисы существовала ещё одна добрая традиция, о которой фанаты узнали из её соцсетей. Вместе с дочерями она выпекала ангелочков из пряничного теста, а затем выходила в парк возле дома и угощала выпечкой случайных прохожих.

Фото: Кадр из фильма «ON и Она» (2025)
Светлана Левкина
Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк Что не так с дедушкой из «Трёх котов»: его неспроста отселили подальше на маяк Читать дальше 10 апреля 2026
Джихану придется напрячься: новый герой «Далекого города» появится специально для Альи Джихану придется напрячься: новый герой «Далекого города» появится специально для Альи Читать дальше 10 апреля 2026
Смотрят уже 4 сезон, а многие до сих пор путаются: сколько серий в «Клюквенном щербете» и когда финал Смотрят уже 4 сезон, а многие до сих пор путаются: сколько серий в «Клюквенном щербете» и когда финал Читать дальше 10 апреля 2026
Русский перевод не совсем верен: у названия блокбастера «Проект "Аве Мария"» сразу три значения Русский перевод не совсем верен: у названия блокбастера «Проект "Аве Мария"» сразу три значения Читать дальше 10 апреля 2026
За 400 серий сменил 188 профессий: кем работает Гомер Симпсон и почему его ещё не уволили За 400 серий сменил 188 профессий: кем работает Гомер Симпсон и почему его ещё не уволили Читать дальше 10 апреля 2026
Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду Читать дальше 10 апреля 2026
У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали У Фаркуада была одна причина, чтобы сослать всех сказочных героев на болото к Шрэку: в мультиках об этом не сказали Читать дальше 10 апреля 2026
Настоящее имя Росомахи не помнят даже фанаты Marvel: почему его называли Логан Настоящее имя Росомахи не помнят даже фанаты Marvel: почему его называли Логан Читать дальше 10 апреля 2026
Этот ляп из «Назад в будущее» до сих пор бесит придирчивых зрителей: откуда Марти взял фен в 1950-е Этот ляп из «Назад в будущее» до сих пор бесит придирчивых зрителей: откуда Марти взял фен в 1950-е Читать дальше 10 апреля 2026
