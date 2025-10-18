Если видите этого актера в фильме, знайте – скорее всего, его герой умрет: отправлялся на тот свет в кино чаще всех – даже во «Властелине колец»

В мире кино существует своеобразный феномен: некоторые актёры с завидной регулярностью получают роли, где их персонажи неизменно встречают смерть. Кастинг-директоры даже начинают ассоциировать определённый типаж исполнителя с образом «обречённого» героя.

Для актёра это становится и удачей, и проклятием. С одной стороны, это возможность продемонстрировать драматический талант. С другой — формируется определённый штамп, когда зрители заранее знают, что уготовано персонажу на экране.

Среди всех представителей профессии выделяется настоящий рекордсмен — актёр, чьи герои покидали экран целых 70 раз при самых трагических обстоятельствах.

Кристофер Ли

Кристофер Ли считается мастером экранных смертей. За впечатляющую карьеру его персонажи покидали этот мир разнообразными способами 70 раз — от классических расстрелов и ранений холодным оружием до более изощрённых методов вроде распиливания или сожжения.

Созданные им образы, включая легендарного Сарумана из «Властелина колец», были невероятно убедительны в таких финальных сценах.

Эрик Робертс

Эрик Робертс занимает вторую строчку в этом необычном рейтинге, с 54 экранными гибелями в своей фильмографии. Его профессиональный путь, начавшийся в 1978 году, включает более 700 работ. Только за 2024 год он появился в 42 картинах.

Среди наиболее ярких смертей героев Робертса — гибель в автокатастрофе в блокбастере «Тёмный рыцарь» и сцены расправы в боевике «Неудержимые».

Джон Хёрт

Джон Хёрт завершает тройку лидеров с 50 экранными гибелями. За свою карьеру, охватившую более 200 картин, он с равным мастерством воплощал как героев, так и злодеев.

Настоящей иконой стала его сцена смерти в фильме «Чужой», где пришелец прорывается из груди астронавта. Этот шокирующий момент вошёл в классику научно-фантастического хоррора.

Среди других запоминающихся уходов персонажей актёра — гибель от удушья, многочисленные огнестрельные ранения, ритуал экзорцизма и ножевые атаки, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

