Раскрываем даты и подробности: когда зрители увидят новые сезоны «Трассы», «Черного солнца» и других детективных сериалов из России

Российские сериалы-детективы уверенно держат позиции: зрители всё так же ждут расследований, сильных персонажей и мрачных тайн.

В 2025–2026 годах возвращаются несколько громких хитов — от «Метода» (2015) до «Черного солнца» (2022). Разбираемся, какие продолжения уже завершены, какие — в работе, и когда ждать премьер.

«Душегубы»

Первый сезон вышел в 2021 году, второй — уже осенью 2025-го.

События переносят зрителей в 1989 год: следователь Ипатьев переезжает в Москву и сталкивается с маньяком-каннибалом, сбежавшим из клиники.

Вместе со столичным оперативником Максимом Ковальским он пытается понять: работает ли убийца один или в городе действует сразу несколько преступников. Сезон стал более динамичным и атмосферным, чем первый.

«Метод»

Третий сезон выйдет 20 ноября 2025 года.

Константин Хабенский снова играет Родиона Меглина — только теперь он работает не один. Команду составляют бывшие маньяки, использующие свои знания, чтобы выследить тех, кто мыслит так же.

История разворачивается спустя пять лет после второго сезона и углубляет тему того, где заканчивается метод и начинается опасная грань.

«Черное солнце»

Первый сезон вышел в 2024 году, а продолжение ожидается в 2026-м.

В новом сезоне Игорь Жук возвращается в Следственный комитет и сразу попадает в водоворот расследований: найден утопленник в Финском заливе, а его напарник Чагин внезапно признается в преступлении, которое, по мнению Жука, он не мог совершить.

Второй сезон снова связывает личное и профессиональное и готовит героям несколько тяжелых решений.

«Трасса»

Первый сезон стал хитом 2024 года, и именно успех подтолкнул создателей к продолжению.

Вторая часть не будет прямым продолжением — сценарист Олег Маловичко обозначил её как самостоятельный сюжет внутри «трилогии чистилища», куда входят «Хрустальный» и первая «Трасса». Новые герои, новая локация и совсем другая история — но такой же темный и сильный нерв расследований. Премьера ожидается весной 2026 года.

«Черное облако»

Первый сезон вышел в 2023 году, второй уже в работе.

Сюжет продолжает историю спустя полгода после финала — без спойлеров, чтобы не разрушить интригу тем, кто только начинает знакомиться с сериалом. Создатели подтвердили, что продолжают линию Оксаны и Юрия и добавляют новые детали в историю, которая начиналась как психологический триллер, а постепенно превращается в исследование памяти и вины. Дата премьеры пока не объявлена.

Также прочитайте: Хочется остроты? Вот три свежих триллера с такими сюжетами, что угадывать финал бесполезно