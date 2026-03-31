Раскрыт сюжет «Следа Чикатило»: сериал основан на реальных событиях — зрителям расскажут о «банде амазонок», которая охотилась на мужчин

Обычно маньяками оказываются мужчины, но не в этот раз.

Пять лет назад состоялась премьера первого сезона сериала Сарика Андреасяна «Чикатило». Картина показывала, как одному из самых жестоких убийц в истории удавалось долгие годы оставаться незамеченным, совмещая кровавые преступления с ролью заботливого отца, мужа и добросовестного работника. Год спустя вышел второй сезон: на этот раз следователям всё же удалось вычислить маньяка — его подвела случайная ошибка.

Слава самого известного душегуба породила подражателей. Спин-офф под названием «Тень Чикатило» был посвящен поимке ангарского убийцы. А новая лента, которая выйдет в этом году и получила название «След Чикатило», и вовсе сосредоточится на женских судьбах.

Сюжет «Следа Чикатило»

Долгое время создатели проекта держали детали в тайне. Однако в свежем интервью «Кинопоиску» братья Андреасяны наконец раскрыли задумку: в основу «Следа Чикатило» легла история реально существовавшей преступной группы под названием «Амазонки». В центре повествования окажется женская банда, которая охотится на мужчин.

Реальные «Амазонки», орудовавшие на юге страны, послужили лишь отправной точкой, а не документальной основой — события тех лет не будут перенесены в сериал напрямую.

Точная дата выхода проекта пока не объявлена.

Реальные «Амазонки»

«Банда амазонок» по праву считается одной из самых беспощадных преступных групп в новейшей истории России. В её состав входили члены одной семьи, и главной особенностью было то, что женщины участвовали в нападениях наравне с мужчинами, не уступая им в жестокости и хладнокровии.

Много лет эта группировка держала в страхе Ростовскую область и соседние регионы: бандиты убивали без разбора — женщин, детей, сотрудников правоохранительных органов.

Прозвище «амазонки» появилось случайно. Неподалеку от места одного из преступлений сыщики нашли нож с гравировкой «Моей любимой амазонке» и приобщили его к делу. Позже выяснилось, что оружие не имело отношения к тому убийству, но слух уже разошелся: по всему Югу России заговорили о таинственной банде «амазонок».