Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача»

Мелодрама «Красотка» уже 35 лет остаётся одной из главных романтических историй в мировом кино. Её традиционно вспоминают в преддверии 8 марта, пересматривают и умиляются идеальному союзу Вивиан и Эдварда.

Но времена меняются, и теперь многие зрительницы смотрят на эту историю иначе. Всё чаще можно услышать, что никакой сказки там нет, а есть манипуляция и неравный союз, в котором одна сторона просто оказалась в ловушке.

Сюжет

«Красотка» работает по знакомой схеме Золушки, только антураж сменили на деловой. Богатый финансист Эдвард случайно знакомится с девушкой по вызову Вивиан и после первой же проведённой вместе ночи понимает, что расставаться не хочет.

Он предлагает ей контракт: остаться с ним на неделю за приличные деньги. Вивиан соглашается, погружается в мир светских приёмов и дорогих костюмов, пытается понравиться окружению миллиардера и, конечно, влюбляется. Вот только высший свет оказывается местом куда более фальшивым, чем та среда, из которой она вышла.

Мнение современных женщин

С первого взгляда кажется, что Вивиан меняет Эдварда к лучшему. Он становится мягче, заботливее, а в финале и вовсе лезет по пожарной лестнице с цветами, как настоящий романтический герой.

Но современные зрительницы предлагают посмотреть на эту историю без розовых очков. До того эффектного появления с букетом миллиардер ни во что не ставил усилия девушки и готов был демонстрировать её обществу только при одном условии — если та притворится холодной аристократкой и спрячет свой живой, настоящий характер.

А сам финал, при всей своей красивости, возможно, стал для неё ловушкой. Ведь Вивиан собиралась уезжать, получать образование, начинать новую жизнь. Вместо этого она остаётся в золотой клетке, где без его денег и связей снова окажется никем.

«Будет диковинная зверушка для друзей мужа», «Да не любит ее Эдвард — просто спортивный интерес, ишь ты, проститутка отказала», «Это фильм не про любовь, а про глупую содержанку и недалекого богача», — пишут комментаторы в Сети.

Даже исполнитель главной роли Ричард Гир не верил в хэппи‑энд — по его мнению, долго такая пара не протянула бы.