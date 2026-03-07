Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача»

Раньше пересматривала «Красотку» каждое 8 марта, а теперь сразу переключаю: «История про глупую содержанку и недалекого богача»

7 марта 2026 11:00
Кадр из фильма «Красотка»

Отношения героев слишком уж токсичные.

Мелодрама «Красотка» уже 35 лет остаётся одной из главных романтических историй в мировом кино. Её традиционно вспоминают в преддверии 8 марта, пересматривают и умиляются идеальному союзу Вивиан и Эдварда.

Но времена меняются, и теперь многие зрительницы смотрят на эту историю иначе. Всё чаще можно услышать, что никакой сказки там нет, а есть манипуляция и неравный союз, в котором одна сторона просто оказалась в ловушке.

Сюжет

«Красотка» работает по знакомой схеме Золушки, только антураж сменили на деловой. Богатый финансист Эдвард случайно знакомится с девушкой по вызову Вивиан и после первой же проведённой вместе ночи понимает, что расставаться не хочет.

Он предлагает ей контракт: остаться с ним на неделю за приличные деньги. Вивиан соглашается, погружается в мир светских приёмов и дорогих костюмов, пытается понравиться окружению миллиардера и, конечно, влюбляется. Вот только высший свет оказывается местом куда более фальшивым, чем та среда, из которой она вышла.

Кадр из фильма «Красотка»

Мнение современных женщин

С первого взгляда кажется, что Вивиан меняет Эдварда к лучшему. Он становится мягче, заботливее, а в финале и вовсе лезет по пожарной лестнице с цветами, как настоящий романтический герой.

Но современные зрительницы предлагают посмотреть на эту историю без розовых очков. До того эффектного появления с букетом миллиардер ни во что не ставил усилия девушки и готов был демонстрировать её обществу только при одном условии — если та притворится холодной аристократкой и спрячет свой живой, настоящий характер.

А сам финал, при всей своей красивости, возможно, стал для неё ловушкой. Ведь Вивиан собиралась уезжать, получать образование, начинать новую жизнь. Вместо этого она остаётся в золотой клетке, где без его денег и связей снова окажется никем.

«Будет диковинная зверушка для друзей мужа», «Да не любит ее Эдвард — просто спортивный интерес, ишь ты, проститутка отказала», «Это фильм не про любовь, а про глупую содержанку и недалекого богача», — пишут комментаторы в Сети.

Даже исполнитель главной роли Ричард Гир не верил в хэппи‑энд — по его мнению, долго такая пара не протянула бы.

Фото: Кадры из фильма «Красотка» (1990)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан Этот «русский след» в «Интерстелларе» заметили только люди, закончившие физмат: «пасхалку» не тронул даже Нолан Читать дальше 8 марта 2026
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13% Читать дальше 7 марта 2026
Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще» Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще» Читать дальше 6 марта 2026
«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали «Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали Читать дальше 6 марта 2026
Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть Текст Джорджа Мартина — не гарантия хита: до «Рыцаря Семи Королевств» был провальный сериал, который даже Netflix не стал тянуть Читать дальше 5 марта 2026
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза Читать дальше 4 марта 2026
Эту сцену в «Титанике» так и не показали: у хита Джеймса Кэмерона был альтернативный финал Эту сцену в «Титанике» так и не показали: у хита Джеймса Кэмерона был альтернативный финал Читать дальше 4 марта 2026
Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?» Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?» Читать дальше 8 марта 2026
Зачем Дамблдор подарил Рону самый бесполезный подарок? А ведь делюминатор — не просто «выключатель» света Зачем Дамблдор подарил Рону самый бесполезный подарок? А ведь делюминатор — не просто «выключатель» света Читать дальше 8 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше