Киноафиша Статьи Раневская столько не говорила: попробуйте отличить настоящие высказывания актрисы от тех, что ей приписывают (тест)

15 декабря 2025 15:13
Фаина Раневская

Нужно проявить небывалую интуицию.

Фаина Раневская обладала уникальным даром — даже в самой маленькой роли она могла заставить зрителя запомнить себя навсегда. В мире советского театра и кино она стала легендой, чей образ сочетал в себе, казалось бы, несочетаемое: язвительный сарказм и глубочайшую человеческую ранимость.

Её личность проявлялась во всём: в неподражаемой манере игры, в особом тембре голоса, в остром, нестандартном взгляде на мир. Именно поэтому многие её реплики давно ушли в народ, превратившись в вечные афоризмы. Они не теряют своей точности и сегодня.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знакомы с этим культурным наследием. Сможете ли вы безошибочно отличить подлинные, ставшие крылатыми, слова Фаины Раневской от остроумных фраз, которые сегодня гуляют по Сети, но которые она никогда не говорила?

А это высказывание Раневской про измены и любовников мало кого оставляет равнодушным.

Фото: Legion-Media
