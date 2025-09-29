«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему

Зрители в восторге и от Рузиля Минекаева, и от Антона Васильева.

25 сентября «Москва слезам не верит. Всё только начинается» выстрелила двойным релизом: четвёртая — ещё про нулевые, пятая — уже про двадцатые. И вот в пятой серии сериал наконец перестаёт играть в музей и начинает говорить о сегодняшнем дне — резко, местами больно и без скидки на ностальгию.

Что показали в пятой

Спустя 20 лет героини оказываются в эмоциональном тупике: одна разбогатела, но осталась одинокой; вторую бросил «америкашка» Дэни — уже почти Борис Джонсон; третья живёт с душным стариком, работает массажисткой и глотает обиды.

Есть тонкие оммажи оригиналу — будильник, чебуречная, музыкальные вставки — но теперь это не цитатник, а инструмент драматургии. Переход во времени срабатывает: серии наконец «дышат» настоящим, пишет автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы».

Что пишут зрители

«Сериал нравится, но почему такой низкий рейтинг, не понятно», «Момент с будильником — оммаж к оригиналу Меньшова», «Рад, что не бросил после первых серий — дальше стало значительно лучше»

Есть и противоположный лагерь: «МСНВВТН — провал года». Но именно пятая серия ощутимо развернула тон дискуссии.

Кастинг и химия

Замена Маши Милаш на Валерию Астапову — попадание: «Астапова кастинг-директору: ну спасибо»

Александрова держит планку; Топольницкая — спорно, но у неё «горит» сцена. Музыка встроена аккуратно: «Редкий случай, когда музыкальный номер в сериале — не кринж».

Кто зажёг

Антон Васильев — главный бонус эпизода: с Александровой у него та самая искра: «Супер дуэт Васильева — Александровой».

Рузиль Минекаев — сюрприз: линия обещает не дешёвую провокацию, а нормальную человеческую историю про право на вторую молодость. Плюс — неожиданные появления (вплоть до статуи Свободы) и мелкие роли, которые работают на мир, а не отвлекают.

Итог

Пятая серия наконец объяснила, зачем этому ремейку жить: чтобы не копировать, а спорить с классикой и говорить о наших сороковых так же прямо, как оригинал говорил о их двадцатых.

Если авторы удержат эту ноту — «Москва слезам не верит» перестанет быть предметом холиваров и станет тем, чем и должна быть: современной историей о взрослении, которое никогда не заканчивается.

