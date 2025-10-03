Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Работа в лавке «Вредилок» и тень министра Гермионы: почему жизнь Рона Уизли после Битвы за Хогвартс выглядит как приговор

Работа в лавке «Вредилок» и тень министра Гермионы: почему жизнь Рона Уизли после Битвы за Хогвартс выглядит как приговор

3 октября 2025 15:13
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

А может стоило жениться на Полумне?

Финал «Гарри Поттера» выглядит как образцовый хеппи-энд: добро победило, дети героев дружно пошли в Хогвартс, зритель вздохнул с облегчением. Но если присмотреться внимательнее, то у Рона Уизли эта сказка не такая уж сладкая.

Вечно в тени

С самого начала Рон жил между чужих достижений. Братья были героями, Гарри — Избранным, Гермиона — гением. Сам Рон вроде рядом, вроде незаменим, но всегда второй номер. Война с Волдемортом дала ему цель — быть плечом к плечу с друзьями. Но когда битва закончилась, что дальше?

Не свой путь

Он пошёл в авроры вместе с Гарри в Министерство магии. Но вечно работать рядом с легендой — это значит снова ощущать себя статистом. Недолго думая, Рон ушёл и подался в лавку «Вредилок». Казалось бы, семейный бизнес — надёжно.

Но для него эта лавка стала памятником Фреду, брату, которого он не смог заменить. Джордж не винил, но Рон всё равно жил с ощущением чужого места, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Брак с Гермионой

На бумаге — идеальная пара. Двое детей, дом, совместная жизнь. На деле — Гермиона министр магии, Рон — муж, который торгует приколами. Разрыв масштабов огромный. И если Молли любила Артура таким, какой он есть, то Гермиона вряд ли могла бы не «подправлять» мужа в быту и в жизни. Не зря сама Роулинг говорила, что их союз был ошибкой.

Что могло бы быть

Рон не был бездарём. Он хорошо играл в шахматы, мог стать тренером или чемпионом. Он был неплохим вратарём — при поддержке и работе над уверенностью вполне мог войти в профессиональную команду.

А может, ему просто нужен был другой человек рядом. Например, Полумна. Она видела в людях суть, а не статус. С ней Рон никогда бы не жил в тени, а наконец почувствовал, что быть собой — достаточно.

Может быть, настоящий счастливый финал для Рона — не министерские кабинеты и лавки, а простая жизнь, в которой его любят не за достижения, а просто за то, что он есть.

Ранее мы писали: Обратите внимание на эту сцену в фильме «Гарри Поттер и философский камень»: сразу понятно, зачем мальчика сделали «терпилой».

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки Читать дальше 4 октября 2025
Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально Читать дальше 4 октября 2025
40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья 40 млн рублей за квартиру: сейчас Катерине из «Москвы слезам не верит» пришлось бы брать взятки ради элитного жилья Читать дальше 4 октября 2025
Эту фразу Валиде Махидевран пропустила мимо ушей — и зря: Мустафа мог бы остаться в живых Эту фразу Валиде Махидевран пропустила мимо ушей — и зря: Мустафа мог бы остаться в живых Читать дальше 4 октября 2025
Дело не только в 9 часах хронометража: 5 причин, почему сегодня сложно смотреть трилогию «Крестный отец» Дело не только в 9 часах хронометража: 5 причин, почему сегодня сложно смотреть трилогию «Крестный отец» Читать дальше 4 октября 2025
Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле? Читать дальше 3 октября 2025
Без этого оператора у Балабанова не вышел бы даже «Брат»: работал с ним 7 фильмов, но отказался от самого омерзительного сценария Без этого оператора у Балабанова не вышел бы даже «Брат»: работал с ним 7 фильмов, но отказался от самого омерзительного сценария Читать дальше 3 октября 2025
«Дед, продай ружье. Миллион»: сколько сегодня стоит легендарный трофей из «Брата» — и был ли прав дед, когда согласился «Дед, продай ружье. Миллион»: сколько сегодня стоит легендарный трофей из «Брата» — и был ли прав дед, когда согласился Читать дальше 3 октября 2025
Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один Кто прошел финальный отбор вместе с Танджиро? В «Убийце демонов: Бесконечный замок» он такой не один Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше